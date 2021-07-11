İBB 526 binden fazla sivrisinek üreme kaynağını ilaçladı
İBB, özellikle yaz aylarında yurttaşları en çok rahatsız eden sorunlardan biri olan vektörlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı önderliğinde yapılan çalışmalar, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndan toplam altı merkezden yürütülüyor. 182 ekip ve 611 personelin görev aldığı çalışmalarda 526 bin 125 üreme kaynağında ilaçlama yapıldı. Vektörle mücadele konusunda ALO 153’e yapılan şikayetlerde yüzde 15’lik bir azalma görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaları taşıyan ve bulaştıran vektörlere karşı mücadele ediyor. İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi çalışmalarını yıl boyunca sürdürürken, çalışmalarda 182 ekip ve 611 personel kentin vektörle mücadelesinde aktif rol oynuyor. Kontrol ve ilaçlama çalışmalarını dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre yöntemleri olan kültürel, fiziksel, biyolojik, kimyasal mücadele yöntemleriyle yapılıyor.
TALEPLERDE AZALMA GÖRÜLÜYOR
SİVRİSİNEKLER ULV IŞINLARIYLA ÖLDÜRÜLÜYOR
Sivrisinekler durgun veya yavaş akan sulara yumurta bırakıyor. Bırakılan yumurtalar, uygun koşullarda bir haftalık süreçte erişkin hale geliyor. Bu nedenle haftalık periyotlarla üreme kaynaklarında kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Depo, bidon, saksı altları, su birikintileri, dere ve göletler, su basan bodrumlar, motopomplar, fosseptikler, asansör boşlukları, inşaatlardaki su birikintileri, kuyu, havuzlar ve kanallar sivrisineklerin üredikleri noktalar olarak öne çıkıyor. Erişkin sivrisinek mücadelesi ise yaz aylarında İstanbul’da girilebilen bütün sokaklarda ULV cihazları yapılırken, kış aylarında ise sivrisineklerin kışı geçirdiği alanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.
MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN İHBAR VERİLEBİLECEK
Sivrisinek Bildirim Sistemi uygulaması ile cep telefonlarından sivrisinek İhbarı yapılabilecek. Uygulama, mobil sistem veya web aracılığı ile hizmet verecek. Uygulamanın yanı sıra İstanbul’da belirlenen noktalara Ovitrap adı verilen istilacı türlerin yumurtalarını bırakmalarını sağlayan sivrisinek tuzakları kuruluyor. Belirli periyotlarla kontrol edilecek olan ovitrapların içerisindeki ahşap materyaller değiştirilerek üzerindeki sivrisinek popülasyonu ölçülüyor. Popülasyon tespit edilen alanlarda fiziksel ve biyolojik mücadele yapılarak sivrisinek yoğunluğunun artması engelleniyor.