İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu





Deprem Bölgesi'nde AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda; Hatay’da arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB Ekipleri, 135 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); 1132 personel, 400 iş makinesi ve hizmet aracı ile bölgede. Tüm arama kurtarma faaliyetlerini yönlendiren AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda; İSS Ekipleri Hatay’da arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarına başladı.

605 kişilik toplam teçhizatlı arama kurtarma takımı bölgede çalışmalara başladı. Ekipler tarafından şu ana kadar 4 çocuk, 3 bebek toplam 135 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgeye İBB tarafından 8 cenaze aracı, 16 personel ve 5200 set defin malzemesi de sevk edildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DESTEK

İBB’nin 35 mühendis / teknikeri, AFAD yönlendirmesi ile Gaziantep’te hasar tespiti çalışmalarına başlayacak.15 şoförlü araç da yine AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere bölgeye geçti.

231 MAKİNE VE ARAÇ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Hatay’a muhtelif donanım ve yetkinlikte araç ve teçhizat sevkiyatına devam edildi. Bu saate kadar; 5 su tankeri, 3 akaryakıt tankeri, 2 jeneratör kamyonu, 1 vidanjör, 3 mobil tamir aracı olmak üzere toplamda 231 çeşitli kapasitelerde iş aracı, 495 personel ile sahaya gönderildi.

İş makineleri kapsamında; 13 kazıcı yükleyici sahaya ulaştı. Toplam 34 kazıcı yükleyici yarın sabah itibariyle sahada olacak. 29 kamyon, 40 ve 45 tonluk olmak üzere 4 vinç, 2 adet vinçli kamyon sahaya ulaştı.

35 personel ve 30 araçlık İSKİ ekibi de İBB Lojistik Merkezi’ne ulaştı. 5 personel ve 3 iş makinası daha sabah saatlerinde bölgeye hareket edecek. Sevk edilen 54 ağır iş makinasından 15’i bölgeye ulaştı. Diğerleri sabah saatlerine kadar sahada olmuş olacak.

SICAK YEMEK, EKMEK VE SU İHTİYEAÇLARI DA UNUTULMADI

Günlük 6 bin kişi kapasiteli yemek tırı, günlük 15 bin ekmek kapasiteli mobil fırının bölgede kurulumu tamamlandı ve gün içerisinde hizmet vermeye başladı. 33 Palet Hamidiye Su taşıyan 5 tır İBB Hatay Lojistik Merkezi’ne ulaştı ve ilk sıcak yemeğini dağıttı. 200 ekmek ve 11.400 bebe bisküvisi taşıyan 2 tır da bölgeye ulaştı.

140 kabin mobil tuvalet, 42 mobil duştan oluşan toplam 26 konteyner akşam saatlerinde Hatay’a ulaştı, kurulumları tamamlandı.

4 teknik personel ve 5 şarj istasyonu ile 8 kişilik bilgi işlem ve telekominikasyon ekibi bölgeye vardı. 2 personel ve 5 şarj istasyonu ayrıca yarın gönderilecek.20 bin battaniye, 70 jeneratör, 50 projektör, 1500 radyatör, aydınlatma kuleleri ve çeşitli malzemeler taşıyan 16 tırdan 9’u bölgeye ulaştı, 7’si de sabah saatlerine kadar bölgede olacak.

İkinci grup yardım tırlarının ve çeşitli araç ve teçhizatın bölgeye intikali için RORO planlaması yapıldı. 7 beko loder, 1 vinç, 2 ekskavatör, 2 yardım malzemesi yüklü tır bugün akşam saatlerinde bölgeye doğru harekete geçti.

YARDIM KAMPANYASINA İLGİ BÜYÜK

İBB’nin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı Yardım Kampanyasına da İstanbullulardan yoğun ilgi geldi. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında alınan yardımlar, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ile Kartal Ana Lojistik Merkezinde toplanıyor. 7 kreş, 32 Sosyal Hizmet noktası, İSMEK merkezleri, 23 İSADEM, 42 Kütüphane merkezi ile toplamda 200’ün üzerinde merkezde 350 personel ve 550 gönüllü ile malzeme teslim alma, paketleme ve lojistik hizmetleri 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Bugüne kadar 70 bin adet malzeme, 6.800 koli, 21 tır ile bölgeye gönderildi. 9 tır şu ana kadar bölgeye ulaştı. 153 Çözüm Merkezi ile diğer sosyal medya hesapları vasıtasıyla toplam 16 bin 347 yardım sağlama çağrısı alındı. Çadır, kıyafet, termal tayt, battaniye, yorgan, ısıtıcı, bebek bezi, ayakkabı, mont, atkı, jeneratör, tır, konteyner, vinç desteği gibi 108 ayrı ihtiyaç talebi alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden deprem bölgesine ulaşmak isteyen yardım personeli hareketliliği dikkate alınarak Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi.

CHP’Lİ BELEDİYELER DE DESTEK OLUYOR

İBB, 14 CHP’li ilçe belediyesi ile bölge için yardım sürecini koordine ediyor. Şu ana kadar; bu ilçe belediyesinin desteğiyle battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, jeneratör, hijyen malzemesi barındıran 95 tır yola çıktı. 116 Araç ve iş makinası bölgeye yönlendirildi. 506 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik personel bölgeye gönderildi. AFAD koordinasyonunda her ilçeden 6şar mimar ve mühendis hasar tespiti için görevlendirilirken, 1er şoförlü araç da gönderildi.

ÇADIR KENT KURULUYOR

İBB Yönetim merkezi için gönderilen 9000 m2’lik çadır bölgeye yarın sabaha karşı varmış olacak. İBB, Hatay’da geçici konaklama alanı için 610 çadır satın aldı ve yarın sabahtan itibaren sevkiyatını yapacak. İhtiyaç halinde çadır sayısı bine çıkılacak. Çadırların kurulumu için yer tespiti çalışması tamamlanmak üzere.

İBB, bundan sonra da depre bölgesindeki tüm çalışmaları koordine eden AFAD’tan gelecek olan ek talepler ivedilikle değerlendirerek iş birliğine devam edecek. Bölgedeki deprem sonrası barınma ihtiyacı hızlıca analiz edilerek barınma alanı kurulması ya da barınma şekli alternatifleri değerlendiriliyor. Cruise ya da konteyner kent alternatifleri üzerinde çalışılıyor.

İBB grubu içerisindeki belgeli gönüllü çalışan arasından 500 gönüllü arama kurtarma personeli daha tespit edildi. İhtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere bekletiliyor. STK’larla bölge ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği fırsatları değerlendirilmeye devam ediyor. İBB, Yardım Kampanyası kapsamında ayni yardım toplanmaya ve deprem bölgesine sevk etmeye devam edecek.