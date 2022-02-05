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Isparta'da eğitime 5 gün ara | Akıllarına 3 gün sonra geldi

Son dakika haberi; Kara kış şartlarından yoğun olarak etkilenen Isparta ve çevresinde 48 saati geçen elektrik kesintileri yer yer devam ederken, okullar daha yeni tatil edildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 22:36
Isparta'da eğitime 5 gün ara | Akıllarına 3 gün sonra geldi

Isparta'da eğitime 5 gün ara | Akıllarına 3 gün sonra geldi



Elktrikler kesildi, ulaşım durdu. Üniversiteli öğrenciler sınav için okullara çağrıldı, MEB, Valilik, Belediye yeni yeni uyanıyor. 

Isparta'da perşembe günü etkili olan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Meydana gelen arızanın ardından kentte günlerdir elektrik verilemiyor. Kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.

HAYAT DURMA NOKTASINDA

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan 2 günden fazladır etkili olan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu.

Yurttaşlar, hayatı durma noktasına getiren kesinti karşısında isyan etti. Isınma ve iletişim sorunu Ispartalılara zor anlar yaşatıyor. Birçok siyasetçi de duruma çok sert tepki gösterdi.

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Son Güncelleme: 05.02.2022 23:10
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Isparta
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