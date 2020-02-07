İstanbul'a beklenen kar geldi, Marmara için don uyarısı





AKOM ve Meteoroloji'nin kar uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürdü. Kar yağışı gece yarısından itibaren yeniden başladı. Meteoroloji verilerine göre gece yarısı soğuk hava artacak, don ve yollarda buzlanma uyarısı var. Sürücüler aman dikkat. Son meteorolojik verilere göre, İstanbul’da saat 15:30’dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam 19:00’dan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.



İstanbul’da bugün saat 15:30’dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

GECE YARISI GERİ DÖNDÜ

Akşam saatlerinde başlayan ve kısa süre sonra sona eren kar yağışı gece yarısından itibaren lapa lapa geri döndü.



İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi.

D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.

Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.



Kar yağışının akşam saatlerinden (19:00) itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.



Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7cm, TEM’in kuzeyinde 5-12cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.



İBB, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele etmeye hazır. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. İBB kar ve kış çalışmaları ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.



Vatandaşların Pazar ve Pazartesi günleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.



