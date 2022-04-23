İstanbul'da çocuklar Yenikapı'ya akın etti

Binlerce çocuk, Türk bayrakları, balonlarıyla alana akın etti. Gün boyu düzenlenen birbirinden farklı aktivitelerle bayramın tadını doyasıya çıkardı. Çocukların yaşamları boyunca unutamayacakları güzellikteki karnaval, Nil Karaibrahimgil konseriyle sona erdi. Çocuklarla birlikte anne ve babaları da eğlendi.

İBB tüm iştirak ve birimleriyle 23 Nisan Karnavalı düzenledi. Çocuklar yeri geldi itfaiyeci oldu yeri geldi gemi kaptanı Etkinlik alanının kapıları sabah 10.00’da açıldı. Ziyaretçileri bando, palyaço ve jonklör ekibi karşıladı. Saat 11.00’de çocuklar önce sabah sporu ve sabah yogası yaptı. Ardından İBB birimleri tarafından kurulan etkinlik çadırlarında gerçekleşen yüz boyama, kurabiye yapma, golf gibi aktivitelere katıldılar. Nil Karaibrahimgil sahne aldığında binlerce çocuk elinde Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

İETT OTOBÜSÜNDE HAYALLER RESMEDİLDİ

İETT otobüsü boyama etkinliği çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Boya kalemini kapan çocuklar beyaz İETT otobüsü üstüne hayal dünyalarını resmettiler. Çocuklar tarafından boyanan İETT otobüsü İstanbul yollarında sefere çıkacak.

İTFAİYECİ DE OLDULAR ŞEHİR HATLARI KAPTANI DA

Çocuklar, hayallerindeki mesleği deneyimle imkanı da buldular. İtfaiyeci ağabeyleri, ablaları ile itfaiyeci kostümü giyip parkuru turladı, kaydıraktan kaydı. Denizleri seven çocuklar, platform üzerinde kaptan köşküne geçip dümen simidi çevirip kaptanlığı deneyimlediler. İBB VetBüs’lerinde veterinerlik mesleği hakkında bilgi sahibi oldular.

Şu zamana kadar 300’ten fazla kız çocuğuna burs imkanı sağlayan; Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi de festivalde yer aldı. Kurulan çadırda çocuklar, kitap okudu, puzzle yaptı. Çizdikleri resimler tablet üzerinden animasyona çevrildi.

KURABİYE TASARLADILAR

Çocukların hayal gücü kurabiyelere de yansıdı. BELTUR çalışanları eşliğinde çocuklar, kendi kurabiyelerine tasarladılar. Kurabiyeleri istediği şekli veren çocuklar, evlerinde kurabiyeleri pişirecek.

ÇİÇEK EKTİLER

Ağaç AŞ çadırında düzenlenen etkinlikte çocuklara çiçek ekimi öğretildi. Çocuklara doğa sevgisinin aşılandığı atölyede çiçek bakımının incelikleri anlatıldı. Çocukların kendi ektikleri çiçekler, saksıları ile kendilerine hediye edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geri dönüşümden üretilen enstrüman ve mobilyalar ile çocuklara ilginç bir deneyim yaşattı.

BİSİKLET ÇEVİRİP SMOOTHİE YAPTILAR

Spor İstanbul tarafından hazırlanan spor aktivitelerinde çocukların ilgisi yoğundu. Hazırlanan zorlu parkurda gol atmaya çalışan çocuklar, mini golf de oynadı. Bisiklet üzerine kurular blenderda, pedal çevirerek meyveleri doğradılar. Ardından kendi yaptıkları meyveli smoothie’lerini keyifle yudumladılar. Pedal çevirmekten yorulmayan çocuklar, İSBİKE tarafından kurulan parkur da bisiklet sürdüler.

PAMUK ŞEKER VE MACUN EKSİK OLMADI

Çocukların en sevdiği yiyecekler ve içecekler ikramlar arasındaydı. Pamuk şeker, kağıt helva, limonata, macun stantlarından dilediği gibi faydalandılar; nostaljik şeker arabasının önünde kuyruk oluşturdular.