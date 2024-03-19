İstanbul'un efsane hattına 5 yeni otobüs daha

Son yıllarda yatırımlarını artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu iETT, 500T hattı için akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmış, dijital aynalardan, yolcu konforuna yönelik birçok unsuru bünyesinde bulunduran 5 yeni otobüsünü sefere başlattı.

Bu yeni yatırımın hizmete alınmasıyla 500 T hattında görev yapacak otobüs sayısı 73’e, gerçekleşecek sefer sayısı ise günlük 437’ye çıkmış olacak. Pik saatlerde ise her 3 dakikada bir sefer gerçekleştirilmesi mümkün olacak. İETT, yeni yatırımları ile 500T hattı ile beraber farklı hatlarda da bu yeni araçlarını hizmete almayı planlıyor.

ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN HAT

72 km uzunluğa ve 78 durağa sahip, 13 farklı ilçeden ve iki farklı kıtadan geçen 500T hattı Türkiye’nin simgeleşmiş bir otobüs hattı. Dizilere ve filmlere konu olan, t-shitleri ve çantaları basılıp hediyelik eşya olarak satılan 500 T Tuzla Şifa Mahallesi – Cevizlibağ hattı, İstanbul’da bir günde yaklaşık olarak 45 bin yolculuk gerçekleştiriyor.