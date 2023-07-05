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İzmir'de Arapça kirliliğine belediye müdahale etti

İzmir sokaklarında özellikle Kurtuluş Savaşı öncesi Milli Direniş'in örgütlendiği Basmane bölgesinde sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki arapça tabelalar kaldırılıyor.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 17:27
İzmir'de Arapça kirliliğine belediye müdahale etti

İzmir'de Arapça kirliliğine belediye müdahale etti



Kurtuluş Savaşı öncesi, Yunan işgalcilere karşı Milli Direniş'in simge yerlerinden Basmane, Arap istilacıların merkezi haline geldi. Arapça tabelalara yönelik kamuoyu tepkisi yükselince İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı. Başkan Tunç Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta ekipleri Basmane’de son dönemde sayıları hızla artan Arapça tabelalı işyerlerine yönelik denetimlere başlandı. Ekipler, Arapça tabelaları sökmeye başladı.

Konu hakkında Cumhuriyet'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarını hatırlatarak, "Yani normal mevzuat uygulanıyor. Bu zaman zaman yaptığımız bir şey zaten. Yanı sonuçta biz bir kamu kurumu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu şehir bu mevzuat nedeniyle zaten bunlara izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BasmaneIzmirKonak
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