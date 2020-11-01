İzmir depremi | Can kaybı artıyor | Kurtarma ekipleri ölümden döndü





İzmir'de meydana gelen depremde can veren vatandaşlarımızın sayısı 62'ye yükseldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşarak devam ederken, Rızabey Apartmanı'nda devam eden arama çalışmaları sırasında yan binada meydana gelen büyük hareketlilik enkazı da salladı. Bu sırada ekip içinden 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 3'ü ağır 8 kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Yaralı sayısı 940 olarak açıklandı. Yaralı vatandaşlardan 702'si taburcu edilirken 228'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

8 BİNADA ARAMA KURTARMA

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

ÇADIRDA KİNCİ GECE

Öte yandan depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi. Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Depremle ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 8 kişiden üçünün durumun ağır olduğunu belirten Koca, şunları ifade etti:

"Ekipler yoğun bir gayret içerisinde. Aralıksız çalışmalar devam ediyor. Hasta olanları bir an önce şifa ile taburcu etme çabası içerisinde sağlık ekipleri. Enkaz altında kalanlar ile ilgili net bir bilgi yok. Net bir rakam şimdilik söylemek zor."

26 BİNA YIKILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bir açıklama geldi. Hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Oktay, ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını açıkladı.

SALGIN UYARISI

Oktay, "Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

21 bin kişi için 3 bin 880 çadır kurulacağını söyleyen Oktay, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Depremin salgın ile mücadeleyi zaafa uğratmaması gerektiğini söyleyen Oktay, "Yeni can kayıplarının oluşmaması için bu alanda da hassasiyetimizin devam etmesi gerekli" dedi.

İBB ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞIYOR

Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla, İzmir’e hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı birimler, bütün saha ekipleri gibi canlı bedenlere ulaşmak için en kritik süre olan 72 saatin tamamlanmasından önce, var gücüyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde, toplam beş vatandaş enkaz altından yaralı olarak çıkartılırken, dokuz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. İBB İtfaiyesi ve İSKİ arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İBB Lojistik Destek ekipleri, Park Bahçeler ve İSBAK bölge halkına desteklerini sürdürüyor.

İBB’ye bağılı, 164 personel ve 37 araç arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde şu zamana kadar;

İzmir Bayraklı Adalet Mah. 283/14 Sokak’ta 16 yaşındaki İnci Okan ve Ahmet Citim’i; İzmir Bayraklı Mansuroğlu Mah. 258 Sokak’ta Seher Perinçek isimli bir vatandaş ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtardı. Ancak ne acı ki, oğlu Umut ise cansız olarak enkaz altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İBB YÖNETİCİLERİ DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Deprem sonrasında; iki Genel Sekreter Yardımcısı, üç Daire Başkanı, üç İştirak Şirketi Genel Müdürü, üç İBB Meclis Üyesi ve İBB Proje Koordinatöründen oluşan ekip incelemelerde yapmak için bölgede bulunuyor.

BİN KİŞİYE GIDA HİZMETİ

İBB’ye bağlı Lojistik Destek ekipleri, dört mobil büfe ve günlük 8 bin adet mobil malzeme ile (hazır kek, hazır çorba, çay vb) ortalama 1000 kişiye, üç öğün yemek desteğinde bulunuyor. İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor.

ŞARJ ÜNİTELERİ YERLEŞTİRİLDİ

İBB’ye bağlı İSBAK ekibi bölgeye götürdüğü jeneratör ve şarj üniteleriyle ile enkazda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin ve vatandaşların telefon şarj ihtiyacını da karşılıyor.