İzmir depremi | Can kaybı sayısı 92'ye yükseldi



Türkiye'yi sarsan 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından AFAD son kayıpları açıkladı. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 994'e ulaştı. Depremin ardından 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmaların tamamlandığı, kalan 5 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

58 VE 65'İNCİ SAAT MUCİZELERİ

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Depremin ardından Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 sokakta yıkılan Emrah Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri genç bir kızdan ses aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu İnci Şirin, kurtarıldı. İnci Şirin'in depremden 58 saat sağ olarak çıkarılması büyük mutluluk yaşatırken, hala enkazda bulunanlar için de umutları yeşertti. İdil Şirin, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EMRAH APARTMANI'NDA ACI BİLANÇO: 32 ÖLÜ, 15 YARALI

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah apartmanında yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılması ile sonlandırıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı İlçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Bu arada TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 20 uçuş ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14’ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devametmektedir.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duşWC konteyner sevk edilmiştir. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 1.864 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. 2.038 çadır kurulum aşamasındadır.