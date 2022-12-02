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Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı

Toplumun büyük bir kesimin sert tepkisine neden olan ve adeta arap istilasına uğrayan Türkiye genelinde kaç Suriyeli'ye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği açıklandı, ancak rakamlar inandırıcılıktan uzak.

02 Aralık 2022 Cuma 23:35
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı


Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı

Türkiye'nin Güney ve Güney Doğu illerinde öbeklenen Suriyeli kökenlilerin sayısı hızla artarken, Nufusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlar tartışma konusu oldu. Hatay'da 430 bin Suriyeli şehrin sosyolojik yapısını alt üst ederken, Mersin, Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde kaçak göçmenler ve Suriyeli'lerin ilk seçimlerde aday bile çıkarabileceği iddia ediliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, vatandaşlığa geçirilen Suriyeli sayısının 221 bin 671 olduğu belirtilirken "Bir kişinin doğum yerinin yurtdışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir" denildi.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,  'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurtdışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir. Yani vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurt dışında doğan ve anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır. Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır."

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı veriler (Silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliArapSığınmacıKaçak
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