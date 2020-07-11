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Kadıköy Belediyesi nikahları bahçeye taşıdı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen nikah törenleri yeniden başladı. Kadıköy Belediyesi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı nikah törenlerini ise açık havaya taşıdı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:38
Kadıköy Belediyesi nikahları bahçeye taşıdı

Kadıköy Belediyesi nikahları bahçeye taşıdı


Pandemi nedeniyle ertelenen, uygun salon bulmakta zorlanan çiftlerin nikahları Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasının bahçesine taşındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen belediye bahçesinde ilk nikah, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından kıyıldı.

BAHÇE NİKAH TÖRENLERİ İÇİN DÜZENLENDİ

Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri belediye bahçesinde kıyılmaya başlandı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki yoğunluk nedeni ile Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasının bahçesi, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte nikah törenleri için düzenlendi. 150 kişilik davetlinin kabul edilebildiği bahçeye nikah masası, tak, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi. Sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Dezenfektanların yerleştirildiği, davetlilerin maskesiz alınmadığı törenlerde nikahlar hafta sonları kıyılacak.

İLK NİKAHI BAŞKAN ODABAŞI KIYDI

Belediye bahçesinin ilk konukları Zeynep Aktar ve Mehmet Sercan Yiğit çifti oldu. Pandemi nedeniyle nikah tarihlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten genç çift “İlk nikah tarihimiz 7 Haziran’dı, tekrar tekrar değiştirmek durumunda kaldık. Heyecanlı ve mutluyuz, biraz da buruk… Tüm arkadaşlarımızı davet edemedik ama yine de bizim için çok güzel bir deneyim oldu” diye konuştu. Heyecanları gözlerinden okunan çiftin nikahlarını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kıydı. Evlilik cüzdanını genç çifte uzatan Odabaşı “Burada bir ilki yaşıyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde kıyılan ilk nikah. Adettendir evlilik cüzdan genelde kadına verilir. Ben öyle yapmayacağım. Evlilik iki kişi arasında kurulan bir müessese. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Medeni Kanunu Türkiye’ye getirmesinden sonra kadın erkek eşit olduğu için bu cüzdan ikinize birlikte sunuyorum” diyerek çifte mutluluklar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy BelediyesiNikahHaber
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