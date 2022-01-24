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Kar altında otobüs beklediler | Kar toplu ulaşım vurdu

İstanbul’da yoğun kar yağışı evine gitmeye çalışan yurttaşları olumsuz etkiledi. Valiliğin kararıyla mesaiyi erken bitiren vatandaşlar evine gitmek isterken durakta kaldı. 

24 Ocak 2022 Pazartesi 20:02
Kar altında otobüs beklediler | Kar toplu ulaşım vurdu

Kar altında otobüs beklediler | Kar toplu ulaşım vurdu

İstanbul'da ulaşımda yaşanan akşamlar akşam geç saatlere kadar sürdü. İETT ve toplu taşıma sisteminde yer alan otobüslerin seferlerinde aksamalar oldu.


İstanbul’da yoğun kar yağışı evine gitmeye çalışan yurttaşları olumsuz etkiledi. Valiliğin kararıyla mesaiyi erken bitiren vatandaşlar evine gitmek isterken durakta kaldı. 

Yollarda kalan otobüsler nedeniyle vatandaşlar yaklaşık bir saat soğuk altında bekledi. 


İsmini vermek istemeyen ve yarım saat beklediğini belirten bir vatandaşlar, “Şu an her yer kapalı, yarım saattir bekliyorum. Normalde 5-10 dakikada bir geliyordu. Her taraf kapanmış, belediye çalışmıyor, açamıyorlar. Mesai erken bitti, eve gideceğiz” diye konuştu.


Durakta 25 dakikadır beklediğini anlatan Ramazan Aksu, “Çok mağduruz, Bağcılar’a gidecektim. Normalde de sıkıntı ama bugün iyice birbirine girdi. belediyenin otobüsleri hep döküntü, bu hat hep sorunlu. Beyaz Masaya yazdık ama saatlerle ilgili hiçbir şey yapmadılar” dedi.

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