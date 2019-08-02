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Karadeniz'de yağmur ve fırtına hava trafiğini vurdu

Karadeniz'de kötü hava koşulları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın inişini güçleştirdi. Uçak hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ikinci denemesinde inebildi. 

Karadeniz'de yağmur ve fırtına hava trafiğini vurdu

Karadeniz'de kötü hava koşulları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın inişini güçleştirdi. Uçak hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ikinci denemesinde inebildi. 

02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
Karadeniz'de yağmur ve fırtına hava trafiğini vurdu

Karadeniz'de yağmur ve fırtına hava trafiğini vurdu


Karadeniz'i etkisi altında bulunduran yağmur şehir merkezinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağmurlu havadan havalimanı ve ulaşım da olumsuz etkilendi.
Türk Hava Yolları'na ait TK 7060 uçuş numaralı Ankara-Trabzon uçağının yoğun hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ikinci denemesinde inebildiği öğrenildi. 

Karadeniz gezisine çıkan Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçak havalimanına aşırı yağmur nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı. Uçak ikinci denemesinde alana indi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karayoluyla Trabzon'dan Rize'ye hareket etti.Kılıçdaroğlu.

Karadeniz'deki ilk ziyaretini Fındıklı Belediyesi'ne yapacak. Şehir merkezinde bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü. 


Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarfetti. Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, Karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.
 

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Son Dakika Hava DurumuPelitliRize
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