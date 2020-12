Kediler Hangi Mamaları Sever?

Kediler Hangi Mamaları Sever? Sorusu son dönemlerde birçok kişi tarafından oldukça çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olmuştur.

Son dönemlerde birçok kişinin kedi edinmek istediği ve kedi beslediğini bilmekteyiz. Bizlere sıkı bir dost olan ve evin neşe kaynağı haline gelen kediler aynı zamanda ekipmanları ve mamaları ile de birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bundan dolayıdır ki, birçok kişi kedilerin hangi eşyaları sevdiğini ve hangi mamaları tercih ettiğine yönelik oldukça yoğun bir araştırma yaptıklarını söyleyebiliriz. Sizlerde kedilerin hangi mamaları sevdiğine yönelik olarak bir araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylarına ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Kediler Hangi Mamaları Sever? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Kediler Hangi Mamaları Sever? Sorusunu cevaplandırmadan önce kedi maması seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı hususların yer aldığını dile getirebiliriz. Bundan dolayı hangi kedi mamasını tercih edeceğinize karar vermeden önce muhakkak dikkat etmeniz gereken hususları göz önünde bulundurmalısınız. Bu sizleri daha doğru bir şekilde yönlendirecektir. Peki, Kedilerin Mama Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? ve Kediler Hangi Mamaları Sever? Gelin, hep birlikte bakalım.

Minik dostlarımız da tıpkı bizim gibi, sağlıklı ve dinç bir vücuda sahip olmak için iyi bir beslenme düzenine ihtiyaç duymaktadırlar. Onların beslenme düzenini sağlamaksa elbette bizlere düşmektedir. Kediniz için en iyi ve uygun mama seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden önce kedi maması seçimi hakkında ön bilgi vermek isteriz. Kedilerin yapıları ve vücut sağlıkları ile ilgili dikkat etmeniz gereken bazı hususlar yer almaktadır. Bunlar ise 3 temel başlık altında incelenmektedir. Bu tüyolar sayesinde minik dostunuzu ideal bir şekilde besleyebilir, ona hak ettiği sağlıklı hayatı sunabilirsiniz. Kedi maması seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır;

Kedinin Yaşı: Kedi maması alırken dikkat etmeniz gereken püf nokta kedinizin yaşı olmalıdır. Kedi maması üreten markalar genellikle yaşa göre mamaları 3 türe ayırmaktadır; Yavru Kedi Maması (Kitten), Yetişkin Kedi Maması ve Yaşlı Kedi Maması (Senior). Seçiminizi yaparken kedinizin yaşına dikkat etmeniz ve belirttiğimiz şekilde hareket etmeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

Kedinin Kilosu: Mama seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise kedinin kilosu ve gün içindeki hareketliliğidir. Hareketsiz ve fazla kilolu bir kediye sahipseniz ona özel bir mama seçiminde bulunmanız gerekmektedir. Özel (Light – Sterilize) mamalar kedinizin sağlığı için oldukça önemlidir.

Kedinin Cinsiyeti ve Kısırlık Durumu: Kedi maması tercih ederken aynı zamanda cinsiyeti ve kısırlık durumunu da değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu da mama seçimi için oldukça önemli bir etkendir. Özellikle kısırlaştırılmış dişi kediler ve erkek kediler için özel olarak üretilen mamaları tercih etmeniz sizlerin ve kediniz açısından oldukça faydalı olacaktır.

En İyi Kuru Kedi Maması Markaları ve Çeşitleri

Kedinize en iyi mamayı edinmek istiyorsanız, özellikle bazı markalara yoğunlaşmanız gerekmektedir. Son dönemlerde bu markaların oldukça çok sevildiğini ve tercih edildiğini söyleyebiliriz. Sizler için ön plana çıkan en iyi kuru kedi maması markalarını ve çeşitlerini listeledik.

1- Hill's Kuru Kedi Maması

Hill’s, evcil hayvan gıda endüstrisinde en çok tercih edilen markalardan bir tanesidir. Birçok hayvan sahibi gerek köpek mamaları gerekse kedi mamaları olsun bu markayı muhakkak denemiştir. Hills mamasını analiz ettiğimizde ve markaya ait kuru kedi mamalarının içerik kalitesi yönünün oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, ürün çeşitliliği, fiyat ve müşteri memnuniyetine göre de oldukça iyileri. Ön plana çıkan mamalar şunlardır;

• Hill's, Hill's Science Diet

• Hill's Prescription Diet

• Hill's Healthy Advantage

• Hill's Ideal Balance

• Hills Kısırlaştırılmış Kedi Maması,

• Hills Yavru Kedi Maması,

• Hills Yetişkin Kedi Maması,

• Hills Yaşlı Kedi Maması,

• Hills Hipoalerjenik Kedi Maması

Hills deri tüy hassasiyeti için kedi maması da bulunmaktadır. Belirttiğimiz mama çeşitlerinin arasından birbirinden farklı lezzetlere sahip Hills kedi mamalarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.





2- La Vital Kuru Kedi Maması

La Vital Kuru Kedi Maması, geç tanınan bir marka olsa da kedilerin severek tükettiği kuru mamalar arasında yer almaktadır. Kediniz yavru, yetişkin veya yaşlı olsa da tüketimine uygun olarak yüzde 100 doğal malzemelerden üretildiği ve kedilerin çokça sevdiği bir mama türü olarak belirtilmektedir. La Vital kuru kedi mama çeşitleri; yavru kedi maması, yetişkin kedi maması ve yaşlı kedi maması olmak üzere üç çeşide ayrılmıştır. Ön plana çıkan kedi mamalarını listeleyecek olursak, bunlar;

• Kitten Salmon Formula (Somon Balıklı Tam ve Dengeli Mama) - (Yavru Kediler İçin)

• Maintenance Adult Chicken Formula (Yetişkin Kediler İçin)

• Sterilised Adult Lamb Formula



3- N&D Kuru Kedi Maması

3- N&D Kuru Kedi Maması

N&D kuru kedi maması, yüzde 100 doğal ürün içeriği bulunan hem çok sağlıklı hem de çok besleyiciliği bulunan mamadır. Mamanın içerisinde sadece GDO'suz bileşenler ve antibiyotikler, steroidler ile büyüme hormon bileşenlerini kullanmaktadır. Oldukça çok çeşitliliği bulun an N&D Kuru Kedi Mamasının günümüzde birçok kişi tarafından tercih edildiğini ve kedilerinde oldukça beğenerek tükettiğini söyleyebiliriz. Ön plana çıkan N&D Kuru Kedi Maması çeşitlerini listeleyecek olursak;

• N&D Quınoa Kedi Maması

• N&D Prıme Kedi Maması

• N&D Pumpkın Kedi Maması

• N&D Ancestral Graın Kedi Maması

• N&D Ocean Kedi Maması

Yukarıda belirtmiş odlumuz ürünler N&D kuru kedi maması ile ilgili ön plana çıkanlardır. Bu ürünlerin içerisinde ayrıca; tahıllı, tahılsız, narlı, tavuklu, kuzu etli, düşük tahıllı, ringa balıklı, morina balıklı, somonlu, portakallı hatta bal kabaklı kedi mamalarını da bulabilirsiniz.

4- Royal Canin Kuru Kedi Maması

Royal Canin Kuru Kedi Maması; 100'den fazla kedi maması çeşidinin bulunması ile en çok tercih edilen mama markaları arasında yer almaktadır. Belki birçoğunuz bu markayı duymuş hatta denemiş olabilirsiniz. Özellikle kedinizin cinsine, kilosuna, yaşına ve hastalığına göre kaliteli bir mama arıyorsanız burada seçiminizi iyi bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Bizim sizlere önerimiz Royal Canin'dir. Royal Canin kuru kedi maması çeşitlerinin diğer markalardan farkından kısaca bahsedecek olursak, kedilerin cinslerine göre özel mama üreten bu firma, kedinizin özellikleri doğrultusunda en doğru mamayı bulmanıza yardımcı olacaktır. Marka bünyesinde bulunan ve ön plana çıkan mamalar şunlardır;

• Royal Canin Sterilised / Kısırlaştırılmış Kedi Maması

• Royal Canin Fit 32 / Yetişkin Kedi Maması

• Royal Canin Kitten / Yavru Kedi Maması

• Royal Canin Hair & Skin / Deri ve Tüy Sağlığı İçin Kedi Maması

• Royal Canin Mother & Babycat / Anne ve Yavru Kedi Maması

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ürünler Royal Canin Kuru Kedi Mamasının en çok tercih edilen ve ön çok ön plana çıkan ürünleridir. Sizlerde tercihinizi Royal Canin üzerine kullanabilirsiniz.

Kediler Hangi Mamaları Sever?

Kediler Hangi Mamaları Sever? (Yazı sonu anahtar kelime) Sorusuna ilişkin olarak edinmeniz gereken tüm bilgileri sizlerle paylaştık. Sizlerde evinizin minik dostlarına bu kedi mamalarını tercih edebilirsiniz. Bu mamaların genellikle kullanılan ve ön plana çıkan mamalar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sizlerinde kullandığı bir kedi maması bulunuyor ise bunu yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.