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Kıbrıs Gazileri Sarıyer'de buluştu

Sarıyer Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bu yıl ülkenin dört bir yanından gelen Kıbrıs gazilerini ağırladı.

29 Eylül 2022 Perşembe 14:36
Kıbrıs Gazileri Sarıyer'de buluştu

Kıbrıs Gazileri Sarıyer'de buluştu


Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayan 150 Kıbrıs Gazisi, önce İstanbul’u gezdi ardından Sarıyer Merkez’de kortej yürüyüşü yaparak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman gazileri unutmayan Sarıyer Belediyesi, bu yıl 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında 150 Kıbrıs Gazisini Sarıyer’de misafir etti. Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayan gaziler önce İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi, ardından Sarıyer Merkez’de kortej yürüyüşüne katıldı. Etkinliğe gazilerin yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve vatandaşlar katıldı. Rumeli Kavağı Güney Kıldıran İlkokulu Bando Takımı’nın eşlik ettiği kortejin ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Gaziler, günü boğaz turuyla noktaladı.

BU VATAN HEPİMİZİN

Törende konuşan Hava İndirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu Komutanı Albay Orhan Ceyhan, “Bugün bize verilen bir görevin 48. yılı. Biz 48 yıl önce benim emrimde çarpışan gazilerimle her yıl bir yerde buluşuyoruz. Bu yıl da bizi misafir eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vatan hepimizin. Ayrı gayrı hiç kimsemiz olamaz. Hangimize görev verilirse verilsin bunu hakkıyla yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Kader arkadaşlarım adına saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
SarıyerKıbrıs Gazileri
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