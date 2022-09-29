Kıbrıs Gazileri Sarıyer'de buluştu
Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayan 150 Kıbrıs Gazisi, önce İstanbul’u gezdi ardından Sarıyer Merkez’de kortej yürüyüşü yaparak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
BU VATAN HEPİMİZİN
Törende konuşan Hava İndirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu Komutanı Albay Orhan Ceyhan, “Bugün bize verilen bir görevin 48. yılı. Biz 48 yıl önce benim emrimde çarpışan gazilerimle her yıl bir yerde buluşuyoruz. Bu yıl da bizi misafir eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vatan hepimizin. Ayrı gayrı hiç kimsemiz olamaz. Hangimize görev verilirse verilsin bunu hakkıyla yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Kader arkadaşlarım adına saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.