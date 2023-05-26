Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SMS göndermesini sansürleyen Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun sansürüne tepkiler yükselirken, sosyal medyada vatandaşlar kurumu protesto ediyor. Yıllardır halkı dolandıran pazarlamacıların SMS'lerini, vatandaşları taciz eden aramaları engeleyemeyen BTK bugün Kılıçdaroğlu'nun programlarını duyurmak için yolladığı tüm kısa mesajları yasakladı. EYT ile ilgili SMS’lerini engellediğini, EYT'lilere yönelik çifte standart uygulamasına son vereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, yurttaşlara "Bu videoyu rehberinizdeki herkese gönderin" çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim! pic.twitter.com/jPAwvB3vVS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2023

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BTK'ye tepki gösterdi.



Yurttaşlara gönderilmesi planlanan mesajın, BTK tarafından engellendiğini belirten Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoya "Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!" notunu düştü.

O MESAJDA NE YAZIYORDU?

Kılıçdaroğlu videoda şunları kaydetti:

"Meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargolarla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak BTK, bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim, EYT'deki çifte standart sona erecek. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin."

"HERKESTEN BİR RİCAM VAR"

Kılıçdaroğlu videonun devamında "Bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu videonun altına videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saray'a inat tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız."



NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, “SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı” başlıklı yazı bugün tüm GSM operatörlerine "acil" notuyla gönderildi.

Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” hükmüne atıf yapıldı.