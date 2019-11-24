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Kocasını baltayla öldürdü, polis çağırdı

İstanbul'da bir kadın, kocasını baltayla katletti. Yabancı uyrukla kadın sabaha karşı işlediği korkunç cinayetin ardından komşularına polis çağırmasını istedi.

Kocasını baltayla öldürdü, polis çağırdı

İstanbul'da bir kadın, kocasını baltayla katletti. Yabancı uyrukla kadın sabaha karşı işlediği korkunç cinayetin ardından komşularına polis çağırmasını istedi.

24 Kasım 2019 Pazar 08:06
Kocasını baltayla öldürdü, polis çağırdı


Kocasını baltayla öldürdü, polis çağırdı



İstanbul Zeytinburnu'nda sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü. Olayın ardından komşusuna giden kadın polis çağırmasını istedi. Cinayetin ardından "11 yıldır kahrını çekiyorum" diyen kadın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Evde bulunan çocuklar ise polis eşliğinde çocuk büro amirliğine götürüldü


Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi'nde sabah saat 05:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Fazilet Ö. isimli kadın salonda uyuyan ve eşi olduğu öğrenilen Hasan Ö.'ye balta ile baş kısmına vurdu. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adam ağır yaralandı.

POLİS ÇAĞIRMASI İÇİN KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sonrası bir alt komşusuna inen Fazilet Özbek, olayı anlatarak komşusundan eve polis çağırmasını istedi. Komşusu da hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken cinayeti işleyen Fazilet Ö.'yü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgilere göre; cinayeti işleyen Fazilet Ö.'nün polise verdiği ilk ifadede "11 yıldır kahrını çekiyorum" dediği öğrenildi.


POLİS ELLERİNDEN TUTARAK GÖTÜRDÜ

Cinayetin işlendiği evde ve başka odada uyudukları öğrenilen aileye ait iki çocuk da polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis memuru çocukların ellerinden tutarak ekip aracına bindirdi. Evden çıkarılan çocuklar Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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