Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber

Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 47 vatandaşımız vefat ederken 1.572 vatandaşımızda virüs tespit edildi.

01 Eylül 2020 Salı 19:56
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber

Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber


Covid-19 pandemisinde Türkiye ikinci dalga salgınla mı yüzleşiyor. Can kayıplarımız her gün sayıları az da olsa artıyor. Virüs kapmış vatandaş sayısı, iyileşenlerden yüzde 50 daha fazlad. İşte Türkiye'de son 24 saatlik durum; 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705 ve vefat sayısı 6 bin 417 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 991 olarak açıklandı.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
İstanbul'da düğünlere koronavirüs sınırlaması
İstanbul'da düğünlere koronavirüs sınırlaması
Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti
Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti
Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti
Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Anahtar Kelimeler:
KoronaCOVID19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Hafızoğlu'nun bulunması için AKUT, 3 ekibiyle katıldı
Hasan Hafızoğlu'nun bulunması için AKUT, 3 ekibiyle katıldı
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
İSKİ | Mevsim kurak, ama su sıkıntısı yok, tasarrufa devam
İSKİ | Mevsim kurak, ama su sıkıntısı yok, tasarrufa devam
Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı
Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Büşra Hemşire ittifakı | Bakan Koca ve Başkan Yavaş Büşra hemşireye sahip çıktı
Büşra Hemşire ittifakı | Bakan Koca ve Başkan Yavaş Büşra hemşireye sahip çıktı
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
Düşmanlığın, kindarlığın böylesi görülmedi | Anıtkabir için çirkin ifade
Düşmanlığın, kindarlığın böylesi görülmedi | Anıtkabir için çirkin ifade
TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı
TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı
Sarıyer | 30 Ağustos'ta 30 nikah
Sarıyer | 30 Ağustos'ta 30 nikah

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim