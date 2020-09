Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber



Covid-19 pandemisinde Türkiye ikinci dalga salgınla mı yüzleşiyor. Can kayıplarımız her gün sayıları az da olsa artıyor. Virüs kapmış vatandaş sayısı, iyileşenlerden yüzde 50 daha fazlad. İşte Türkiye'de son 24 saatlik durum; 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705 ve vefat sayısı 6 bin 417 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 991 olarak açıklandı.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.