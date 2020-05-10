Koronavirüs 10 mayıs raporu | 92 bin 691 vatandaşımız işileşti





Türkiye resmi olarak ilk koronavirüs tesbitinin üstünden tam 60 gün geçti. 10 Mart tarihinde görülen ilk covid-19 virüsünün ardından şimdiye kadar 138 bin 657 kişide salgının izleri görüldü. 2 aylık zaman diliminde 1 milyon 370 bin kişiye covid-19 testi yapılırken can kaybımız bugün itibariyle 3 bin 786 kişile ulaştı. Peki 10 mayıs durumunda gelinen durum nedir?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 138.657'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.786 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 10 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?"