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Koronavirüs 25 Mayıs raporu | 29 kişi can verdi

Koronavirüs 25 mayıs sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Test sayısı 21 bin olurken önceki gün 27, dün ise 29 vatandaşımız hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2020 Salı 07:11
Koronavirüs 25 Mayıs raporu | 29 kişi can verdi


Koronavirüs 25 Mayıs raporu | 29 kişi can verdi 


Türkiye bayram süresince eve kapanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken, 25 mayıs 2020 sonuçlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 21 bin 492 testten 987'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

'ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 26.05.2020 07:18
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