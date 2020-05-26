

Koronavirüs 25 Mayıs raporu | 29 kişi can verdi



Türkiye bayram süresince eve kapanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken, 25 mayıs 2020 sonuçlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 21 bin 492 testten 987'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.

'ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.