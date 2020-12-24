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Koronavirüs 254 can aldı | Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?

Çin aşısının pazar günü gece yarısı Türkiye'ye doğru yola çıkacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde son 24 saatte 254 vatandaşın can verdiğini açıkladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:21
Koronavirüs 254 can aldı | Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?

Koronavirüs 254 can aldı | Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken, Çin'den satın alınan aşıların Pazar gecesi yola çıkacağı bildirildi. Türkiye genelinde son 24 saat içerisinde 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 vatandaşımız ise vefat etti.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'DE OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" dedi.

Bakan Koca bu arada Çin'den ithal edilen aşılar hakkında da bilgi verdi. 

AŞILAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulumuz daha önce geniş bir çalışma yaptı. 4 aşamalı bir strateji hazırlandı. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapıldı. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişi olacak. Şubat sonuna kadar elimizde olmasını düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu söylemiştim. İlk planda sağlık çalışanları olacak. En geç Nisan'a kadar yaygın ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı düşünüyoruz. Bu aşılamayı yaparken aile sağlığı merkezlerimiz ve hastanelerimiz, kamu üniversite hatta özel hastanelerimiz bu aşılama için kullanılacak. Günde ortalama 2 milyon doza kadar aşıyı yapma imkanımız olacak.

TÜRKİYE'DE MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS VAR MI?

Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Bugünlerde dünya virüsün mutasyonu ile ilgili tedbirlere yoğunlaştı, biz de tedbir aldık. Türkiye'de de benzer mutasyonlar var. Bizdeki veriler de bulaştırıcılığı arttığı yönünde olan bir yaklaşımdı ama İngiltere'de birden fazla mutasyon oldu. Bizde buna benzer bir mutasyona rastlanılmadı. Genel olarak dünyada mutasyonun bulaştırıcılığın artması yönünde olduğunu biliyoruz.

PFİZER VE BİONTECH AŞISI

Biontech aşısıyla ilgili bu aşıyı geliştiren iki Türk bilim insanı olması nedeniyle bu aşının Türkiye'de uygulanmasını istedik. Başından beri 25 milyon aşı olabileceğini söylemiştik. Fiyat konusunda dünya ölçeğinde daha uygun bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Bu aşamada aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konulmak istendi. Çünkü vatandaşımıza "sorumluluk taşınmıyor" demenin uygun olmadığını düşündük. Ben son 2-3 gündür Uğur hoca ile 5-6 defa görüştük. Bu sorunu kısmen aştık. Gelinen noktada sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabilecekleri bir maddeyi sözleşmeye koyduk. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece ya da en geç yarın imzalanmış olur.

EV İÇİ BULAŞ ORANLARI

Ev içi bulaş yüzde 85'lere kadar çıkmış oldu. Çekirdek aile dışında ev ortamlarında bir araya gelmemek önemli. Biz ne kadar mesafeye uygun hareket eder bir araya gelişleri azaltırsak, virüsün bulaştırıcılığı o derece azalmış olur.

Grip aşısını giderek her gün genişletiyoruz. Birçok vatandaşımız e-nabıza bakarak kendisinin grip aşısı için uygun olup olmadığını görebilir. Vatandaşımız şundan emin olsun bu yıl influenza yok. 


 

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıMutasyon
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