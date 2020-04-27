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Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti

Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele devam ediyor. Bugün 95 vatandaşımız vefat ederken, hastalığı yenerek evine dönen 4 bin 651 kişi sağlığına kavuştu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 20:07
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti

Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dünyayı saran koronavirüs salgınında AB ülkeleri ve ABD'de can kayıpları azalarak devam ediyor. Akşam saat 20.00 itibariyle dünya genelinde can kaybı 207 bin 618'e ulaştı. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı bugün 2900'e yükselirken, covid-19'a yakalananların sayısı ise 112 bine ulaştı. 

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261, can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

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