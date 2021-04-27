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Koronavirüs 27 Nisan verileri | Önlemlere rağmen artıyor

Koronavirüs önlemleri sıklaştırılırken 27 Nisan verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün 346 vatandaşımız vefat etti.

27 Nisan 2021 Salı 22:40
Koronavirüs 27 Nisan verileri | Önlemlere rağmen artıyor


Koronavirüs 27 Nisan verileri | Önlemlere rağmen artıyor

Türkiye hafta Cuma gününden itibaren evlere kapanmaya hazırlanırken, salgının artış hızının önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloya göre, 346 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 43 bin 301 oldu. Yeni vaka ve can kaybındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı.

Açıklanan güncel koronavirüs verilerine göre; semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edilirken 346 kişi yaşamını yitirdi.

DÜN 353 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan verilerine göre, 268 bin 893 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 716 hastayla birlikte 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti. 353 kişi hayatını kaybederken 48 bin 27 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

MUTANT VİRÜS ÇOCUKLARDA DAHA ETKİLİ

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgın ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ceyhan canlı yayında Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamızı kaybettim. Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili" dedi.

TAM KAPANMA ÇARE OLACAK MI?

Ceyhan açıklamasında "Tam kapanmayı Çin dışında hiçbir ülke yapamadı. Tam kapanma lie salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız. Ancak alınan tedbirlerin eğer uygulanırsa. Bundan önceki alınan önlemlerde iş yerleri, esnek çalışma ve ev içi ortama ilişkin karar yoktu. Şimdiki tedbirlerde bu alınacaktır. Biraz da insanların ne kadar uyacağına bağlı. İnsanları ikna etmek lazım. Hedefimiz 5 bin vakaya düşmek değil, biz bu önlemleri 15 gün sonra göreceğiz. 18'inde de birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır. Salgın artış ve inişlerle seyreder. Aşılamayı yüzde 70'i bulduramayacığımız sürece artış olur. Ancak toplumun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman biter. Aşıları grup gurp risk guruplarına göre ayırabilseydik olabilirdi. İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak eninde sonunda mutasyona uğrar. Çok sayıda insan hastalanır ve kaybedilir" dedi.

"ÇOCUK VAKALARDA ÇOK SAYIDA ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sözlerine şöyle devam etti: 

Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim. 

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