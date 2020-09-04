Koronavirüs 4 Eylül 2020 tablosu | 53 vatandaşımız can verdi



Türkiye'de son 24 saatte 53 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 564'e yükseldi. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise bin 612 olarak açıklandı. Ülke genelinde hastalığa yakalananların sayısı 276 bin 555'e çıktı. Son 24 saatte bin 21 kişi daha sağlığına kavuşarak iyileşenlerin toplam sayısı 249 bin 108 oldu.

Bin 76 hastanın durumunun ağır olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığının verilerine göre hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 7,5.

4 Eylül'de 117 bin 113 testin sonucunun alınmasıyla yapılan testlerin sayısı da 7 milyon 583 bin 200'e ulaştı.

Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak olduğunu söyledi.

Bakan, Batman'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 79, Diyarbakır'da yüzde 66, Mardin'de yüzde 81, Siirt'te yüzde 62, Şanlıurfa'da yüzde 74, Şırnak'ta yüzde 58 olduğunu açıkladı.

Koca, Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 31 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az" diyerek durumun ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.

Koca ayrıca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını da açıkladı.

Dünya genelinde Covid-19'a yakalananların sayısı 26 milyon 600 bine dayandı, 875 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Şu an küresel çapta aktif hasta sayısı 7 milyona yakın.