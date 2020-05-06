Koronavirüs 6 mayıs raporu | Can kaybı düne göre arttı



Covid-19 pandemisiyle mücadelede Türkiye ikinci aşamaya geçerken 6 Mayıs Koronavirüs sonuçları az önce açıklandı. Türkiye'de bugün 64 vatandaşımız can verirken, toplam vefat sayımız 3 bin 584'e ulaştı. Bu arada dünya genelinde ölü sayısı 261 bin 200'e yükseldi. En yüksek can kaybı ABD'de meydana geldi. Bu ülkede ölü sayısı 72 bin 900'e geldi.

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 6 Mayıs 2020 Türkiye günlük Koronavirüs tablosu...



Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 131.744'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.584 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 64 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3584'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 131 bin 744'e yükseldi.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 72 bin 900 'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 693 artarak 29 bin 427'ye ulaştı. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 330 artarak 25 bin 531'e yükseldi.