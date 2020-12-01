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Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta başlıyor | 50 milyon aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

01 Aralık 2020 Salı 16:14
Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta başlıyor | 50 milyon aşı geliyor

Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta başlıyor | 50 milyon aşı geliyor



Koronavirüsle mücadelede dört gözle beklenen aşılar nihayet geliyor. İlk aşı Çin Sinovac aşısı devreye giriyor. Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih belli oldu! 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı gelecek.

Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor. Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

BAKAN KOCA: İLK AŞI 11 ARALIK'TA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

Koca şunları ifade ettİ: "Aşıya Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz."

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

TOPLUMUN YÜZDE 60'I AŞILANMALI

Öte yandan uzmanlar tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgının durabileceğini söyledi. Uzmanlar maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uyulmasıyla aşının toplumun yüzde 60’ına değil yüzde 10’una bile yapılmasının salgın için bir fren görevi göreceğini ve işi yavaşlatacağını vurguluyor.

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