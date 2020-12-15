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Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde

Türkiye'nin koronavirüs salgınından can kaybı en yüksek düzeye ulaştı. Gün içinde 235 vatandaşımız vefat ederken, toplam can kaybı 17 bine yaklaştı.

15 Aralık 2020 Salı 23:25
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde

Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde

Koronavirüs yüzünden can kaybımız hızla artıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan tüm önlemler, aylardır süren uyarılara rağmen, koronavirüsten can kayıpları en yüksek düzeye çıktı. Toplam can kaybı bugün itibariyle 16 bin 881'e ulaşırken, günlük vefat sayımız 235 olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

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Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

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