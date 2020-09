Koronavirüs kabusunda karantina günleri geri mi dönüyor?



Mart ayından itibaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, üklenin etkili tüm isimleri, yetkilileri, bilim insanları, siyasi parti liderleri, spor ve cemiyet hayatının ünlüleri ısrarla uyarıyor. Pandemi kurallarına aman dikkat! 6 ayda Koronavirüs salgını yüzünden 6 bin 620 vatandaşımızın can vermesine rağmen, toplumdaki duyarsızlık, vurdum duymazlık had safhaya ulaştı. Sadece bugün 1.673 kişide daha virüs tesbit edilirken iyileşenlerin sayısı da azalmaya başladı. Can kayıpları artarken uzmanlar karantina günlerinin geri gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir." ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz" diyerek durumu özetledi.

AŞTİ'DE ASKER UĞURLAMA TÖRENİ PES DEDİRTTİ

Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi.

Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü.

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

KARANTİDAN KAÇARAK PİKNİĞE GİDENLER

AŞTİ, Türkiye'nin küçük bir özeti gibi, çok sayıda şehir merkezinde, gün boyu karantinadan bulunması gerekenlerin, kaçarak pikniğe gittiği haberleri geldi. Sadece geçtiğimiz hafta koronavirüslü 165 kişi, piknik yaparken yakalanmıştı.

Maskesiz sokaklarda boy gösterenler, süper virüs yayıcılığına devam ederken, toplu taşıma araçlarına zorla maskesiz binen magandalara kimse müdahale edemiyor.