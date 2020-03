Koronavirüs ölü sayısı 10 bini geçti | Dünya diken üstünde



Dünya covid-19 virisüyle başa çıkmakta zorlanıyor. Ölümcül virüs 195 ülkeden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 165'inde etkili oluyor. 244 bin kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Türkiye'de virüsün enfekte olduğu kişi sayısı bir önceki güne göre neredeyse 2 kat arttı. Önceki gün 191 kişi olan sayı bugün 359'a yükseldi. Bu arada test yapılan vatandaş sayısı da 10 bini geçti.

BATILI ÜLKELER ÇARESİZ

Koronavirüs son durum, İtalya Avrupa'da en çok ölümlerin yaşandığı ülke. Durumun vehametini sabah erken saatlerde İtalyan gazetelerinde yayınlanan fotoğraflar ortaya koydu. Askeri araçlar, hayatını kaybeden insanlar için boş tabutları hastane morglarına götürürken kadrajlara girdi. Bu ülkede ölü sayısı bugün 3 bin 405'e yükseldi. İran'da ise resmi rakamlara göre bin 284 kişi can verdi. Ancak bağımsız kaynaklar bu sayının Çin'in can kaybından daha yüksek olduğunu ileri sürüyor. İspanya 831 ölümle AB içerisinde ikinci sırada yer alırken, Fransa'da 372 yurttaşını ölümcül virüsün elinden kurtaramadı.

Almanya, İngiltere, Hollanda Avusturya, İsveç, Belçika, Danimarka ve Portekiz virüs yüzünden tarihin en zor günlerini yaşıyor. AB ülkeler iiçinde can kaybının yaşanmadığı Çek Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Litvanya ve Malta'da tedbirler olağanüstü artırılırken enfekte olmuş vatandaşlarına çok katı karantina tedbirleri uyguluyor.

AMERİKA 4. SEVİYEDE ALARM İLAN ETTİ

Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için Almanya sokağa çıkma yasağını tartışırken, Fransa'da yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar evlerinin camlarına kırmızı bez isteyerek yardım talep ediyor. Öte yandan ABD alarm düzeyini yükseltti. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Halâ ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır" ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 4 OLDU

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ülke çapına yayılırken, salgından can kaybı sayısı 4'e, virüs bulaşan vatandaş sayısı ise 359'a yükseldi.

Koronavirüs tüm dünyadaki gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Dün akşama kadar 3 kişinin can verdiği koronavirüs salgınından can kaybı bugün 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüs enfekte olan sayının ise 359'a çıktığını duyurdu. Şimdiye kadar 165 ülkede görülen koronavirüs salgını bu saate kadar 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Dünyada 241 bin kişiye bu virüs enfekte oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.