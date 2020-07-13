Koronavirüs raporu | Son 24 saatte 19 vatandaşımız can verdi



Koronavirüs 13 Temmuz sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs salgınında bugün 19 hasta hayatını kaybetti. 1008 yeni vaka tespit edildi

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/wGSSKQcuNA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020

''HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV''

Türkiyede son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Bkan Koca, ''En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı Her günümüz bir sınav.'' ifadelerini kullandı.