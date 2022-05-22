Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor

Türkiye 3 yıllık koronavirüs salgını, ilk kez üç rakamlı sayılara geldi. Salgın 3 gün boyunca binin altında kalırsa toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalkacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin covid-19 salgın sürecinde geldiği krtik eşiği duyurdu. Salgının başlangıcından hemen sonra günlük vaka sayıları ilk kez 3 rakamlı sayılara ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Koca "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi... Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.

VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın açıkladığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı 905 kişi Covid-19'a yakalandı. Tedavi gören 1019 kişinin testi ise negatife döndü.

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ

Sağlık bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasında bulundu.