Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin covid-19 salgın sürecinde geldiği krtik eşiği duyurdu. Salgının başlangıcından hemen sonra günlük vaka sayıları ilk kez 3 rakamlı sayılara ulaştı.

22 Mayıs 2022 Pazar 23:27
Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor

Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor

Türkiye 3 yıllık koronavirüs salgını, ilk kez üç rakamlı sayılara geldi. Salgın 3 gün boyunca binin altında kalırsa toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalkacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin covid-19 salgın sürecinde geldiği krtik eşiği duyurdu. Salgının başlangıcından hemen sonra günlük vaka sayıları ilk kez 3 rakamlı sayılara ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Koca "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi... Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.


Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın açıkladığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı 905 kişi Covid-19'a yakalandı. Tedavi gören 1019 kişinin testi ise negatife döndü.   

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ

Sağlık bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasında bulundu.

Kabusun ayak sesleri | Koronavirüs geri mi dönüyor?
Kabusun ayak sesleri | Koronavirüs geri mi dönüyor?
AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı
AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı
Maske yasağı kalktı, müzik yayını yasağı devam
Maske yasağı kalktı, müzik yayını yasağı devam
KUTLU OLSUN | 23 Nisan yeniden sokaklarda kutlanıyor
KUTLU OLSUN | 23 Nisan yeniden sokaklarda kutlanıyor
Ali Sunal ve ikinci kez koronavirüse yakalandı
Ali Sunal ve ikinci kez koronavirüse yakalandı
Kullandığınız Yüz Maskesi, Sizi, Koronavirüsten Korur mu?
Kullandığınız Yüz Maskesi, Sizi, Koronavirüsten Korur mu?
Erdoğan, koronavirüse yakalandı
Erdoğan, koronavirüse yakalandı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı
1 Milyon gönüllü doğa için birleşti
1 Milyon gönüllü doğa için birleşti
AKOM'dan sağanak uyarısı
AKOM'dan sağanak uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim