Koronavirüs'ten can kayıpları 48'e düştü, Çorum'da 2 günde 21 vefat



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten can kayıplarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara yeni bir tartışmalı şehir daha eklendi. Son iki günde Çorum’da 21 kişi can verirken, sadece bugün 6 vatandaşımız can verdi. Sağlık Bakanlığı ise bugün Türkiye genelinde 48 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Sadece Çorum'da 6 kişi can verirken, açıklanan Türkiye geneli rakamları tartışmalara neden oluyor.

ÇORUM'DA SON DURUM NEDİR?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlere rağmen Çorum'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Kentte alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle koronavirüsün yayılma hızında artış yaşanıyor. Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı'ndan sonra tırmanışa geçen vaka sayılarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı da buna parelel olarak hızla artıyor.

Geçen hafta kentte 4 bin 369 kişinin evde izolasyonu sürerken 227 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 22 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürdüğü ve 7 hastanın da entübe olduğunu açıklayan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını ise 52 olarak açıklamasından sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaların bir kısmı daha hayatını kaybetti. 11 Eylül 2020 Cuma günü 15 hastanın hayatını kaybettiği kentte 12 Eylül Cumartesi günü de 6 kişinin can vermesiyle son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ CEYLAN ARTIŞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında kentteki koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, "İlk kez bununla ilgili açıklama yapıyorum. Çorum şuanda hiç iyi durumda değil. Çorum iyiye gitmiyor. Çorum Türkiye'de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için adeta koşuyor. Bu üzücü durum. Pandemi sürecinde kurallara uymadan devam edersek maalesef Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi de biz yetmeyecek. Süreç bu şekilde devam ettiği taktirde il merkezindeki pozitif vakalar tedavi amaçlı ilçelere gönderilecek” şeklinde konuşmuştu.



BAKAN KOCA: 1509 YENİ HASTA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısının 100 bine yakın olduğunun bilgisini veren Koca, "1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, 11 Eylül günü 112 bin 213 olan yeni test sayısı 98 bin 326, 1671 olan yeni hasta sayısı 1509'a gerilerken 1117 olan iyileşen sayısı 1207'ye çıktı. Koronavirüs nedeniyle bugün 48 kişi yaşamını yitirdi, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6 bin 777‘ye yükseldi.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, hasta sayısı 289 bin 635, iyileşen hasta sayısı ise 257 bin 731'e ulaştı. Dün 1223 olan ağır hasta sayısı bugün 18 artarak 1241’e çıktı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 7,2 olarak tespit edildi.

Bakan Koca, 12 Eylül gününe ilişkin verileri şöyle değerlendirdi:

"Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir."