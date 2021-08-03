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Koronavirüs'ten can kaybı yükseliyor | Bir günde 126 vefat

Koronavirüsle mücadelede salgın yeni varyantla gündemde yerini koruyor. Can kaybı sayısı her geçen gün hızla artıyor. 3 Ağustos Salı günü 126 vatandaşımız can verdi.

03 Ağustos 2021 Salı 22:01
Koronavirüs'ten can kaybı yükseliyor | Bir günde 126 vefat

Koronavirüs'ten can kaybı yeniden yükseliyor | Bir günde 126 vefat

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken can kayıpları yeniden tırmanışa geçti. Virüs bulaşan vatandaşların sayısı 24 bini geçti. 

 

Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ve can kaybında ise düne göre büyük artış yaşandı.


Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Ağustos Salı gününün verilerine göre, 256 bin 163 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 25 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, bugün, 24 bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi. 

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ 

Bakanlığın 2 Ağustos verilerine göre, 22 bin 898 vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün, 270 bin 426 test yapılmış ve 5 bin 947 kişi sağlığına kavuşmuştu.
 

Son Güncelleme: 03.08.2021 22:12
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan Kaybı
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