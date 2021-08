Koronavirüs'ten can kaybı yükseliyor | Bir günde 126 vefat

Koronavirüsle mücadelede salgın yeni varyantla gündemde yerini koruyor. Can kaybı sayısı her geçen gün hızla artıyor. 3 Ağustos Salı günü 126 vatandaşımız can verdi.