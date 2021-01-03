

Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra





Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler, can kayıplarını azaltırken, virüs bulaşma oranlarını da aşağı çekiyor. Ankara'da test çalışmaları devam eden koronavirüs aşısının ilk uygulamasının 15 Ocak'tan hemen sonra başlayacağı açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi.

3 OCAK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.