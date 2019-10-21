Kum zambaklarını köklediler, jandarma magandaları arıyor



Türkiye'nin endemik zenginlikleri içerisinde yer alan ve sadece Alanya ve Datça sahillerinde yetişen Kum zambakları, magandaların saldırısına uğradı. Bu yıl sadece 4 kökte çiçek açan kum zambaklarını kökünden sökerek sahile atan magandaları yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, konuya duyarlı vatandaşlar "Eskiden sahil şeridinde yüzlerce kum zambağımız vardı. Her yıl söke söke, tahrip edilerek iki üç köke kadar düştü. Bu yıl ise vahşice saldırdılar. Bu bitki başka hiç bir yerde yetişmez, kökleyip atmak insanlık ayıbı" diyerek tepki gösterdi. Bu arada koruma altındaki kum zambaklarını sökenlere verilen cezanın ise 163 bin liraya kadar cezai işlem uygulanıyor. Eğer bu tür bitkilere zarar verenler eylemlerini kurumsal olarak yapıyorsa cezalar 10 kat artırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan kum zambakları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce söküldü. Vatandaşlar bu yıl sahilde sadece 4 kök kum zambağının çiçek açtığını, onların da köklendiğini söyledi.

SADECE 4 KÖK ÇIKMIŞTI

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Alanya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek sahile atıldı. Yeşilöz sahilinde ayrı yerlerinde sökülerek atılan 4 kum zambağı, sabah sahile gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, kum zambaklarının bu yıl bölgede sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini, hepsinin köklenerek söküldüğünü, sahilde kum zambağı kalmadığını belirterek tepki gösterdi.

Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri solan kum zambakları incelemek için alırken, söken kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlattı.

KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.