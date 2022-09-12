

Liselerde cihatçı örgütlerin sergisini açmışlar



Trabzon’daki bir lisede sergi adıyla açılan ancak daha sonra kalıcılaştırılan, şiddet içerikli görseller bulunan, cihatçı örgütlerin propagandası yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen “Kudüs’e Selam Sergisi”, Eğitim-İş’in girişimleri sonucu kaldırıldı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Lisenin duvarlarının tekrar okul duvarına dönüşmesi, gericiliğin aydınlığın inadı karşısında her zaman pes edeceğinin güncel bir ispatı oldu” dedi.

"PEDAGOJİ CİNAYETİYDİ"

tarafından eylülde “sergi” adıyla açılan ancak kalıcılaştırılan “Kudüs’e Selam Sergisi” ve “Necmettin Erbakan Köşesi” tartışmalara neden oldu. Sergide, şiddet içerikli görsellerin bulunması pedagojiye aykırı olarak nitelendirilirken, izin alınmadığı kaydedilen serginin hukuksuz olduğu belirtildi. 21 Nisan’da Trabzon’a giderek açıklama yapan Özbay, “sergide cihatçı örgütlerin propagandasının yapıldığını” söyledi. Eğitim-İş’in girişimleri sonucu yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan söz konusu sergi kaldırıldı.

Gelişmeyi değerlendiren Özbay, “Lisenin duvarlarının tekrar okul duvarına dönüşmesi, gericiliğin aydınlığın inadı karşısında her zaman pes edeceğinin güncel bir ispatı oldu” dedi. Serginin gerekli izinler alınmadan, oldu bittiye getirildiğini söyleyen Özbay, “‘Kudüs’e Selam’ köşesi, tam bir pedagoji cinayetiydi. Cihatçı örgütlerin propagandasının yapıldığı bu fotoğraflardaki silahlar, patlama görüntüleri, şiddet kareleri hem laikliğe aykırı hem de çocuklarımızın psikolojik gelişimi açısından çok sakıncalıydı” ifadelerini kullandı. Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gibi siyasi figürlerin fotoğraflarının yer aldığı, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ise yerildiği köşe nedeniyle de sendikanın hedef alındığını anımsatan Özbay, “Direncimiz ve kararlılığımız karşısında gericilerin geri adım attığını görüyoruz. Okul müdürünün siyasi bir şov yaparak koyduğu ve gövde gösterisi yapmak için itirazlara rağmen kaldırılmadığı o ucube köşeler artık yok. Bu okul özelinde yaşanan durum, tüm Türkiye’de yapılması gerekenin mikro ölçekli halidir. Gericilerle her alanda, aşama aşama, yılmadan ve kararlılıkla mücadele edildiğinde olacakların fragmanıdır” diye konuştu.