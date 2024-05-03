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Maltepe’de afet gönüllülerinin sayısı artıyor

Maltepe Belediyesi, doğal afetlere karşı kurduğu ekipler ve gönüllülerin de desteğiyle eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 

03 Mayıs 2024 Cuma 12:39
Maltepe’de afet gönüllülerinin sayısı artıyor






Maltepe’de afet gönüllülerinin sayısı artıyor


Afet İşleri Müdürlüğü’nü de kuran, ayrıca İstanbul’da bu alanda eğitim veren 27 eğitmenin 12’sini de bünyesinde bulunduran birim, talep eden firmalara ve vatandaşlara da temel ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimi veriyor. Bu kapsamda 2 bini aşkın gönüllüye teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Aydınevler’deki binasında kurumlara ve vatandaşlara temel ilk yardım ve arama-kurtarma eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2 bini aşkın gönüllüye eğitim veren ekipler, son olarak yer altı tünel aydınlatmalarını da yapan Gamax firmasından 20 kişiye arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimi teorik ve uygulamalı olarak anlattı. İstanbul’da alanında uzman 27 eğitmenin 12’sini bünyesinden bulunduran birim, katılımcılara bütün kurtarmanın temeli olan temel ilk yardım eğitiminde ilk yardım nedir, kimler ilk yardım yapabilir gibi teorik eğitimleri anlattı. Sonrasında bir tatbikat organize eden birim, enkaz altında kalan bir vatandaşın nasıl çıkarılacağı, enkaz esnasında arama-kurtarma ekipmanlarının nasıl kullanılacağı, yangın durumunda nasıl davranılacağı ve insanların kendisini nasıl koruyabileceği konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

GÖNÜLLÜLERDEN EĞİTİME KATILIN ÇAĞRISI

Afet İşleri Müdürü Kemal Kartalkaya katılımcılara teşekkür ederken bu eğitimlerin önemine ve tekrarlanabilir olmasına dikkat çekti. Gamax firması ekiplerinden afet gönüllüsü İsmet Şamasaz, “Bildiğiniz üzere ülkemiz en aktif deprem faylarının üzerinde kurulu bir ülke. Coğrafyamız, Marmara bölgemiz, İstanbulumuz da öyle. Beklenen bir Marmara depremi var. Bu anlamda buna hazırlıklı olmak, bir birey ve vatandaş olarak çok kıymetli ve değerli. Ben de bulduğum bu eğitime katılmak istedim.” dedi. Yine aynı firmadan afet gönüllüsü Halil Aykurt ise, “Burada gördüğümüz eğitimlerde deprem sırasında veya afet sırasında nasıl davranılacağı, nasıl hareket edileceği ve ekiplere nasıl yardım edilebileceğini öğrendik. Burada insanların bilinçlenmesi, deprem hakkında, afet hakkında nasıl müdahale edileceği konusunda çok güzel bilinçlendirme yapılıyor. Ekipmanlar da tanıtılıyor. Gelecek olan arkadaşların çok faydalı bilgilerle döneceğine eminim” şeklinde duygularını ifade etti.

EĞİTİM İÇİN TEK NUMARA: 0216 417 70 00

Daha önce buradan aldıkları eğitimlerle Hatay depremine koşan ve oradaki canların kurtarılmasında önemli katkıları olan isimlerden afet gönüllüsü Selma Yavuz da şunları söyledi: “Ülkemiz, özellikle yaşadığımız şehir aslında çok büyük bir risk altında. Hatay depreminde şunu gördük. Eğitim alan, almayan tüm vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına katıldığını gördük. Eğer hepimiz bu şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılacaksak bence bunu çok daha bilinçli şekilde yapmamız gerekiyor. Bu yüzden hepimizin, toplum olarak kesinlikle AFAD gönüllülük eğitimlerini almamız gerekiyor.” Yine Hatay depremine katılıp katkı sunan bir diğer afet gönüllüsü Yüksel Yazıcı, “Burada öncelikle temel eğitimleri aldıktan sonra pratik eğitim için sahaya geçtik. Sahada enkaz içinde arama-kurtarma yapmayı öğrendik. Kırıcı ve delicilerle çalışmayı öğrendik. Enkazdan çıkan yaralıya nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik. Burada aldığımız eğitimlerde hemen koordine olmayı öğrendik. Hangi vatandaşımız ya da Maltepe bölgesinde çalışan hangi şirket olursa olsun Maltepe Belediyesi’ne başvurduğu sürece arkadaşlar muhakkak onlara yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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