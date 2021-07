Manavgat'ta orman yangını | 4 köy boşaltıldı



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangını gece yarısına kadar devam etti. Gün boyu havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına küle çevirdi.

Yangınla müdahaleye Isparta, Burdur, Konya'dan itfaiye desteği geldi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Alevler birçok mahallemize sirayet etti. Kent merkezinde 3 noktada yangın devam ediyor. Kent merkezindeki hastane de boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 bölgede başlaması düşündürücü. Bu bölgelerdeki evler boşaltılıyor. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor" şeklinde konuştu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de, "Trafikte yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manavgat'a seyahat edilmemesini istiyoruz" çağrısında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı" açıklamasında bulundu



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de, "Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat´a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar´da saat 13.09´da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"53 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR"

Bakan Pakdemirli bölgede yaptığı açıklamada da, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın merkezinde takip ettikten sonra sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bölgeye intikal etti. Yangına 12.18'de ilk müdahale yapıldı. 50 kilometreden eserle karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor.

Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut.

4 yerleşim yerimizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor.

Geçen yıl Hatay'daki yangının sebebi 1 sene sonra müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu anda mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsunuz, her şeyinizi bırakın, emniyetli yerlere gidin... Yangın bir savaştır, savaşı hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGIN YAŞIYORUZ'

Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı açıklamada şunları da kaydetti:

"Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz."

Kaymakam Yiğit ayrıca, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Tehdit altında bulunan 4 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Yiğit, şu ana kadar tarım ve sera alanlarının zarar gördüğünü bildirdi.

Yangının sahil bölgesine uzak bir yerde olduğunu kaydeden Yiğit, "Yangın, turizm bölgesine uzak bir bölgede, turizmi olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil" dedi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.



AFAD: MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ DE BÖLGEDE

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada da, bugün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından 51 vatandaş etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

"4 BÖLGEDE BAŞLAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 bölgede başlaması düşündürücü. Bu bölgelerdeki evler boşaltılıyor. Kozalakların da patlamasıyla alevler daha da hızlandı. Aynı bölgede 3-4 kilometre mesafede çıkan yangınlar bunlar. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor." dedi.

YAŞLI ÇİFT VE TORUNLARI KURTARILDI

İlçede rüzgarın da etkisiyle Yeniköy Mahallesi'nin içindeki bazı zeytin bahçeleri de alev aldı. Bahçenin içine bir vatandaş elinde su hortumu ile girse de başarılı olamadı. Ev sahibi kadının ise yardım çığlıkları duyuldu. Evde bulunan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yaşlı çift, belediye ekiplerince araca alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının yakınındaki çiftliklerden büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi.