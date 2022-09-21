Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Marmaris Orman Yangını | Helikopter düştü iki can kaybı var

Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri, Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:38
Marmaris Orman Yangını | Helikopter düştü iki can kaybı var

Marmaris Orman Yangını | Helikopter düştü iki can kaybı var



Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. 


Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA


İçişleri Bakanlığı'ndan, feci kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" sözlerine yer verildi.


DENİZLİ VALİSİ: YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Konuya ilişkin Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten açıklama geldi.

Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MarmarisOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, İstanbul'da deniz ulaşımını coşturacak
İBB, İstanbul'da deniz ulaşımını coşturacak
Marmaris'te orman yangını | Havadan karadan müdahale sürüyor
Marmaris'te orman yangını | Havadan karadan müdahale sürüyor
İmamoğlu davası ertelendi | Adliye önünde toplanmak yasaklandı
İmamoğlu davası ertelendi | Adliye önünde toplanmak yasaklandı
Gaziler Günü'ne İYİ Parti'den anlamlı kutlama
Gaziler Günü'ne İYİ Parti'den anlamlı kutlama
Uyan Erzurum, hırsız var | Bu pankartı kim astı?
Uyan Erzurum, hırsız var | Bu pankartı kim astı?
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var
Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var
AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı
AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı
İBB yatırımına 2 yıldır izin verilmiyor
İBB yatırımına 2 yıldır izin verilmiyor
Erzurum Bingöl sallandı| Elmalı ve Çad 4.9 ile sallandı
Erzurum Bingöl sallandı| Elmalı ve Çad 4.9 ile sallandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim