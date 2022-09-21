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Marmaris'te orman yangını | Havadan karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangını dakikalar içerisinde yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 13:54
Marmaris'te orman yangını | Havadan karadan müdahale sürüyor

Marmaris'te orman yangını | Havadan karadan müdahale sürüyor

Marmaris’in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Yamaç yangını olarak bilinen alevler kısa sürede sağında ve solunda bulunan tepelere sıçradı. 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. 

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.


 

Son Güncelleme: 21.09.2022 15:10
Anahtar Kelimeler:
MarmarisOrman Yangını
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