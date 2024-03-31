MASAK soruşturması | Fenomenlerin serveti dudak uçuklattı

Türkiye onları sosyal medyanın Süper Lig fotoğrafı ile tanıdı. Aralarında Var Böyle Tipler" adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dilan Polat, Engin Polat çifti başta olmak üzere, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un yargı karşısına çıkarıldığı sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplamda 92 milyar liranın incelendiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya'dan fenomenlerin el konulan mal varlıklarına ilişkin açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK’ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan mal varlığını açıkladı. Yerlikaya, "421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikayai AKP'nin Esenyurt ilçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya’ya İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Sağlam, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve AKP Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü eşlik etti. Bakan Yerlikaya AKP Esenyurt İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir otelde dün akşam iftar programına katıldı.

"TOPLAMDA 92 MİLYAR LİRA..."

Geçtiğimiz dönemlerde operasyonlarla gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Yerlikaya, “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz. İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor.