Meteoroloji'den 11 il için krtik uyarı, Sel baskınlarına dikkat
Son iki gündür Karadeniz ve Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi'nde kendini hissettirecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 17°C, 30°C
Az bulutlu
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON 13°C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİVAS 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, doğusu 2,0m Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m Görüş: İyi.