Meteoroloji'den 11 il için krtik uyarı, Sel baskınlarına dikkat

Son iki gündür Karadeniz ve Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi'nde kendini hissettirecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 30°C

Az bulutlu

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 30°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 13°C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, doğusu 2,0m Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m Görüş: İyi.