Meteoroloji ve AKOM uyardı | Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Bayramda hava durumu nasıl olacak?

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, bayramın birinci gününde havanın çoğunlukla güneşli olacağı; ama bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde bulutlanmanın artacağı beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun özellikle batı ve kuzey bölgelerinde görülen soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortalarına (Perşembe) kadar etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-21°C aralığında, mevsim normalleri ile 1-3°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri, Amasya'nın doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Çankırı çevreleri, Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan çevreleri ve Ordu’nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam Güney Ege'de kuvvetli(40-70 km /sa), bu gece saatleri ve yarın Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan çevreleri ve Ordu’nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın bu gece saatleri ve yarın (24.05.2020 Pazar günü) Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Pazar ve Pazartesi günleri ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde hafif şiddette zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimleri, gece saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin yükseklerinde (1500 m. ve üzeri rakım) yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz ile Güney Ege’nin güneyinde fırtına, Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, yarın sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatı, batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, ilk saatlerde parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatlerde güneyinde 6 ila 8 (60-75 km/sa), yarın sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege’de 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde güneyinde 3,0 ila 4,0m, yarın sabah saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Batı Akdeniz, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa), yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısında 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında ve fırtınada orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, zamanla güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.