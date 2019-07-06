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Metrobüs yolunda kaza trafiği durdurdu

İstanbul Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile metrobüste yolculuk yapan bir vatandaş yaralandı.

Metrobüs yolunda kaza trafiği durdurdu

İstanbul Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile metrobüste yolculuk yapan bir vatandaş yaralandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 01:09
Metrobüs yolunda kaza trafiği durdurdu

Metrobüs yolunda kaza trafiği durdurdu



Metrobüs yoluna giren yaya kazaya neden oldu. Metrobüs trafiği ile Mecidiyeköy yönündeki ana yollarda trafik uzun süre aksadı..

Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.

Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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