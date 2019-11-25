Muharrem İnce, iftiracılar bulunsun cezalandırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddiasını gündeme taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşe yazısıyla başlayan sürec CHP'de tartışmaları alevlendirdi. Turan'ın 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' haberine ilişkin iddiaların merkezinde bulunan CHP'li Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı yeni bir açıklamada "Partimizin yapması gereken o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır" ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce şunları söyledi:



"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.



Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

MUHARREM İNCE'YE KUMPAS İDDİALARI NASIL BAŞLADI

Gazeteci Rahmi Turan’ın “Beştepe’ye giden CHP’li iddiası” Ankara gündemine bomba gibi düştü. İddianın ortaya çıkmasının ardından iddianın merkezinde yer alan tüm odaklardan peş peşe açıklamalar geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan ve Talat Atilla’dan yapılan açıklamaları sizler için haberimizde derledik. İşte, “Beştepe’ye giden CHP’li tartışmasında” baştan sona yaşananlar…

Gazeteci Rahmi Turan, geçtiğimiz hafta Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde yayınladığı yazısında CHP’li bir ismin Genel Başkan olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve bu ismin Genel Başkan olmak için Cumhurbaşkanı’ndan söz aldığını iddia etmişti. Yazıda iddianın kaynağı ve iddianın odağındaki isime yer verilmemişti.

İLK AÇIKLAMA İNCE’DEN GELDİ



Yazının hemen ardından bu ismin kim olduğu tartışılmaya başlanmış, tartışılan isimler arasında ismi geçen Muharrem İnce’den yıldırım hızıyla açıklama gelmişti. İnce, henüz isim belli olmadan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.



KILIÇDAROĞLU “DOĞRUDUR!” DEDİ



Haberin yayınlanmasından bir gün sonra İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’deki programına katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iddialarla ilgili, "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur... CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda 'doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum" dedi.



BEŞTEPE’DEN YALANLAMA GELDİ



İddialar sonrası Beştepe’den ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun, iddialar sonrası yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



“Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği’ iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.”



ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM!



Beştepe’den ikinci açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Son günlerde birşey tutturdu güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" dedi.



Erdoğan "İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI'NA YANIT



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan televizyonda tartışma önerisi geldi.



Kılıçadaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu açıklamada bulundu:



Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum; olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız haber yapan, bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Nereye gidelim? A Haber'e gidelim olur gideriz, ATV'ye gidelim olur gideriz. Gelmeyen namerttir gelmeyen. Alacaksın devletin gücünü arkana, oturacaksın benim aleyhime partimin aleyhine bir sürü laflar edeceksin ve bende sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Ben alnı temiz, yüreği temiz, insanı seven insanlar arasında ayrım yapmayan, hangi siyasi görüştün olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bütün insanların benim başımın üzerinde yeri vardır.

RAHMİ TURAN İSMİ AÇIKLADI



Tartışmalar devam ederken Rahmi Turan yazısında iddia ettiği ismi açıkladı.



Turan, “Bu kişi Muharrem İnce’dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir. İnce’nin söyledikleri de doğru olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru olabilir. Ben kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Kaynak soruluyor. Eğer gerekirse kendisi çıkar ve açıklar. Benim bu kaynağı şimdi açıklamam çok ayıp olur. Kaynağımı 20 yıldır tanıyorum. İnce’nin söyledikleri de doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru. Benim ne söylememi istiyorsunuz?, O zaman benim verdiğim bu haber yanlıştır, ben hata yaptım” dedi.

MUHARREM İNCE: KENDİMİ TAKSİM’DE YAKARIM!



Muharrem İnce, Rahmi Turan’ın ismini açıklaması sonrası Twitter’dan “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.” açıklamasında bulundu.



Konuyla ilgili CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programında Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.



RAHMİ TURAN KAYNAĞI AÇIKLADI



Kaynağın açıklanması üzerinde sık sık soruların sorulduğu Rahmi Turan kaynağının Kim olduğunu “Kaynağım kesinlikle Talat Atilla’dır!” sözleriyle duyurdu.



TALAT ATİLLA: BİR AÇIKLAMA DAHA YAPACAĞIM



Rahmi Turan’ın kaynak olarak duyurduğu Talat Atilla ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.



Atilla şunları söyledi:



Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum… Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...



MUHARREM İNCE: DEDİKODULARI GENEL MERKEZ ÜRETMİŞTİR!



Yaşanan gelişmeler sonrası Muharrem İnce Yalova’da basın açıklaması yaptı. CHP yönetimine seslenen İnce, “CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu burada bitmez, bunu çözmeden CHP yola devam edemez. CHP'nin temiz siyaset deme hakkı ortadan kalkar. Bu tezgah, bu komplo çözülmeden Türkiye’de CHP’nin temiz siyaset yolculuğu yara alır.” dedi.