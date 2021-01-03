Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, kocasına hakaret eden kadın ile doğum kontrolüne zorlayan kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

03 Ocak 2021 Pazar 19:21
Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar

Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay’ın kararına konu olay İstanbul’da yaşandı. Bir süre evli kalan çift, yaşadıkları şiddetli geçimsizlik sonucu boşanma kararı aldı. Her iki taraf da birbirlerinin daha kusurlu olduğunu belirterek, karşılıklı boşanma davası açtı.

YEREL MAHKEME “EŞİT KUSURLULAR” DEDİ

Tarafları beyanlarının alınmasının ardından İstanbul Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Çiftlerin boşanmalarına karar verilirken, kadının nafaka talebi ise kabul edilmedi. Bu karar taraflarca İstinaf’a taşındı.

İSTİNAF “KADIN KUSURLU” DEDİ

Dosyaya bakan İstanbul İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin “eşit kusur” kararını kaldırdı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda kocanın boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanamadığı belirtildi. Ancak; tanık anlatımlarından kadının erkeğe hakaret edip onu aşağıladığı sabit olduğu bu nedenle de “tam kusurlu” olduğu belirtildi. Bu gerekçe ile kadının yoksulluk nafakası talebinin de reddine karar verildi.

YARGITAY O KARARI BOZDU

Karanın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire İstinaf mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararında, her iki tarafında eşit kusurlu olduğu belirtildi. Kadının kocasına hakaret ettiği, kocanın ise eşini doğum kontrolüne zorladığı vurgulandı.

“KADINA NAFAKA ÖDENMELİ”

İstinaf Mahkemesi’nin kadının nafaka talebine reddetmesine dair kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararında; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulüne karar vermeliydi” denildi.

YARGILAMA YENİLECEK

Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada, taraflar eşit kusurlu kabul edilecek. Ve kadın lehine bir miktar yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilecek.

Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Eşinin arabasına bomba koyan kocaya 19 yıl hapis
Eşinin arabasına bomba koyan kocaya 19 yıl hapis
Kadınlar tuvaletini kullanan erkek çalışana Yargıtay'dan kötü haber
Kadınlar tuvaletini kullanan erkek çalışana Yargıtay'dan kötü haber
Yargıtay'dan akıllara zarar karar | Kalçaya dokunma babacanlık tavrı
Yargıtay'dan akıllara zarar karar | Kalçaya dokunma babacanlık tavrı
Çalıştığı şirkette belgelerin fotokipisini çeken personele kötü haber
Çalıştığı şirkette belgelerin fotokipisini çeken personele kötü haber
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Yargıtay'dan iyi halli katiller için önemli karar
Yargıtay'dan iyi halli katiller için önemli karar
Gürültü yapanlar için Yargıtay'dan tarihi karar
Gürültü yapanlar için Yargıtay'dan tarihi karar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgin Özkaynak vefat etti
Bilgin Özkaynak vefat etti
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma
Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma
Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Mutasyonlu virüse karşı anında karantina
Mutasyonlu virüse karşı anında karantina
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim