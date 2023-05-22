Ogan kimi destekleyeceğini açıkladı, ortalık karıştı



Türkiye'nin nüfus yapısını bozan, sıgınmacı cenneti haline getiren AKP iktidarına karşı çıkan seçim gezilerinde sık sık Atatürk vurgusu yapan Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklamasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarından soru almayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ardından da AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Ogan bugün saat 17.00'de kameralar karşısına geçerek önceden hazırladığı metni okudu. Atatürkçü kimliğini sık sık vurgulayan Ogan, cumhur ittifakı içinde domuz bağı ile cinayetlerin mucide terör örgütü Hizbullah'ın siyasal kanadı HÜDAPAR, kadınların iş hayatına kısıtlama getireceğini sık sık açıklayan Yeniden Refah Partisi ile, Atatürk karşıtı AKP'li çok sayıda milletvekili ile yöneticinin açık beyanlarına nasıl tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUM"

Oğan konuşmasında, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

Sinan Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Öncelikle Türk milletinin her bir ferdine seçimlerde göstermiş oldukları makul tavır, yüksek katılım ve bize olan teveccühleri için teşekkür ederim. Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ederiyorum.

* Cümlelerimiz için tehditler aldık. Saldırılara uğradık. Sosyal medya lincine uğradık. Sesimizi TV'lerden, gazetelerden duyuramadık. Sosyal medya açılan tek kapımız oldu. Gönüllülerimiz koştu yardımımıza. Yılmadık, yıkılmadık. Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık. Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

"PLANA SADIK KALDIK"

* Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.

* Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.

* İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık. Bizi saymaya gerek görmeyenlerin başladığımız hareketi saymaya başladığını gördük. Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Temel konulardan biri sığınmacılar ve kaçaklar konusudur. İkincisi Türkiye'deki deprem gerçeğidir. Bir an önce kolları sıvamamız gerektedir. Üçüncüsü iç ve dış dinamiklerin sebep olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise, terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir.



"BOZULAN NEZAKETİ GERİ GETİRME ÜZERİNE KAMPANYA YÜRÜTMEK HEDEFİMİZ"

* Türk siyasetinde bozulan nezaketi geri getirme üzerine kampanya yürütmek hedefimizdir. Seçim kampanyası boyunca benimsediğimiz tavır ile olumlu bir hava yarattığımız kanısındayız. Cumhuriyet'le hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Başta Mavi Vatan tezimiz olmak üzere dış politika hamlelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Ekonomimizdeki faiz odaklı yürütülen politikalar yeniden gözden geçirilmelidir.

ERDOĞAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

* Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceği dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevsinde neticelemiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.

* 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir.

* Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum, selam ve saygılarımla selamlıyorum.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta oy sayımının devam ettiği sırada ikinci tura ilişkin kesin konuşmuş, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Milletimizi tebrik ediyorum. Bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek noktaya geldik. Bunu başarı görüyorum. Daha yüksek oy bekliyordum" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VE YILDIRIM'DAN OĞAN'A TELEFON

14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu, Oğan'ı telefonla arayarak aldığı oy oranı için tebrik etmişti.

Daha sonra söz konusu görüşmenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuşmuştu.

Öte yandan aynı akşam AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Oğan'a 'tebrik' telefonu açmıştı.

kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'

Son dakika haberi... Sinan Oğan'ın ikinci tur için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak" dedi.





Oğan açıklamasında "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU: "KİMSE KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!"

