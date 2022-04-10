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Ölüm saçan zehirli dereye temiz raporu vermişler

Doğal kaynakları zehirleyen atıklara karşı duyarlı çevreler Bursa'da ölüm saçan zehirli atıklar taşıyan dereye temiz raporu verilmesine adeta isyan etti.

10 Nisan 2022 Pazar 23:09
Ölüm saçan zehirli dereye temiz raporu vermişler


Ölüm saçan zehirli dereye temiz raporu vermişler


Bursa'nın yeşil doğasını yıllardır zehirleyen ve Marmara Denizi'ne dökülen derelere kimyasala boğanlara karşı önlem alınmazken, Samanlı Deresi için skandal rapor.
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayet üzerine araştırma yaptı, temiz raporu verdi. Ancak Samanlı Deresi halen zehirli akmaya devam ediyor, DOĞADER ise bu duruma tepki gösterdi.

Bursa’da kaynağını Uludağ’dan alan ve Marmara Denizi’ne dökülen derelerin zehir saçan görüntüsü devam ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında vatandaşların şikayeti ve Doğader’in incelemesi sonrası gündeme gelen Samanlı Deresi’nin kızıla boyanmış görüntüsü Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşınmıştı.


Ancak Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün halen siyah ve kızıl akan dere için “temiz akıyor” raporu hazırlayıp vatandaşa CİMER üzerinden cevap yollaması şaşkınlığı bir kat daha arttırdı. Uzmanlar dereler böyle aktıkça Marmara’da müsilaj kabusunun süreceğine dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Samanlı DeresiBursaZehirli Dere
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