Orhanlı Köylüleri Jeotermal Santral İstemiyor

27 Temmuz Salı günü jeotermal şirketi yetkililerinin proje hakkında gerçekleştirmek istediği Halkın Katılım Toplantısı’nda tepkilerini dile getiren yöre halkı, geçim kaynakları olan zeytinciliğe zarar verecek olan jeotermal projelerinin karşısında olduklarını vurguladı. Halkın Katılım Toplantısı’nı iptal ettiren köylüler, “Orhanlı sahipsiz değildir.” diyerek, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

İzmir Seferihisar’da bulunan Orhanlı köyü, bölgede hayata geçirilmesi planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projesinin tehdidi altında. Köyülülerin yaşam alanına yapılmak istenen JES projesinde, jeotermal sondaj kuyuları ile yardımcı kaynak olarak rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santrali (GES) yer alıyor. Geçimini zeytincilikle karşılayan yöre halkı bölgedeki zeytin ağaçlarına zarar verecek olan JES projelerine karşı yaşam alanlarını savunmayı sürdürüyor. JES şirketi Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. yetkilileri tarafından 27 Temmuz Salı günü yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı’nda tepkilerini bir kez daha dile getiren Orhanlı köylüleri, toplantıyı iptal ettirerek mücadelelerini sürdüreceğini belirtti.

Mahkeme Kararına Rağmen Usulsüzce Çalışma

99 Orhanlı köylüsü, yaşam alanlarındaki JES projesine karşı dava açmış, İzmir 3. İdare Mahkemesi, proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme kararına rağmen usulsüzce çalışmalarını sürdüren Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. bölgedeki en az iki yüz yıllık 21 adet zeytin ağacını kanuna aykırı olarak kesmiş durumda. Köyün tamamına yayılacak ve tüm yaşamı etkileyecek olan JES projesi için yapılan talana tepki gösteren köylüler 27 Temmuz Salı günü yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı’nda haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak toplantıyı iptal ettirdi.

Asırlık Zeytin Ağaçları Katledildi

İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ağaçlarından oluşan zeytin ormanlarının yer aldığı Orhanlı köyü, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle dikkat çekiyor. Köyde özellikle zeytinyağı üretimi başta olmak üzere, organik tarım ve hayvancılık gibi pek çok farklı üretim, doğa dostu yöntemlerle sürdürülüyor. Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş., Orhanlı köyünde yer alan asırlık zeytin ağaçlarını keserek “Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan kanunlara aykırı hareket ediyor.

Yerel Yönetimlerden Orhanlı Köylülerine Destek

Bölgeye yapılması planlanan JES projesi kapsamında gerçekleştirilmek istenen Halkın Katılım Toplantısı’nda tepkilerini dile getiren Orhanlı köylüleri yerel yönetimlerin de desteğiyle haklarını aramayı sürdürüyor. 27 Temmuz Salı günü Orhanlı köyünün yaşam mücadelesine destek olmak için yöre halkının yanında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Orhanlı köyünün mücadelesine destek mesajı verdi.

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Orhanlı, İzmir’imizin üreterek yaşayan ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan son derece değerli bir köyü. Bölgede iklim kriziyle uyumlu kadim üretim yöntemleri binlerce yıldır kesintisiz olarak uygulanıyor. İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağıyla dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birisi yine Orhanlı’da üretiliyor. Jeotermal enerji çalışmaları, İzmir’imizin doğal ve kültürel güzellikleriyle dolu Orhanlı köyüne zarar vermemeli. Orhanlı köylümüzün jeotermale karşı sürdürdüğü haklı mücadelenin yanında yer alarak sürecin takipçisi olacağım.” dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Orhanlı köyünün jeotermal enerji santrallerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi en başından beri destekliyor, süreci takip ediyorum. İlçemizin bu güzide köyü, organik tarımıyla bütün Türkiye’ye gıda sağlıyor. Burada insanlar geleceklerini, çocuklarının yaşam hakkını, zeytin ağaçlarını korumak için bir arada. Orhanlı köylüsünün yanında yer alarak bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğim.” dedi.