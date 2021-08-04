Orman yangınlarında 8'nci gün | Köylerde can pazarı yaşanıyor





Türkiye'de devam eden orman yangınları 8'inci gününde. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 160'ı söndürüldü. 5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Manavgat, Milas ve Marmaris'teki yangınlar devam ederken Aydın Karacasu'daki yangında ise evler tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, "16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5250 personel mücadele ediyor" denildi.

MARMARİS'TE 7'NCİ GÜN! DELİKLİYOL'A SIÇRADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

7'nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları'ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor. Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.

2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı.

Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.

Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Komedyen Şahan Gökbakar'ın iki dubleks villasının da bulunduğu Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.



VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

KOVADA MİLLİ GÖLÜNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ve vatandaşların büyük gayretleriyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eğirdir ilçesindeki Kovada Milli Parkı’nın Denizaltı mevkiinde saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine ellerine tırmık ve kürek alan vatandaşlar bölgeye akın etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip de bölgeye sevk edildi. Eğirdir ilçe merkezi ile civar köylerden de yüzlerce kişi traktör ve su tankerleriyle yangını kontrol altına alabilmek için bölgeye gitti. Yangına 5 itfaiye, 2 arazöz ve çok sayıda vatandaşın tonluk su traktörleriyle müdahale edildi. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KIZKUMU PLAJI'NI ÇEVRELEYEN DAĞLAR YANIYOR

Marmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor.

Ekipler, nem oranının yüzde 10, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreleri bulduğu bölgede, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı´nı çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

TERMİK SANTRAL BÖLGESİNE HAVADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 1 kilometre yaklaştı. Ekiplerin mücadelesiyle alevler, santrale ulaşmazken, gün aydınlandıktan sonra 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Orman işçileri ile itfaiye erleri, 2 mahalleye müdahale edince yangın, kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Aşağı Mazı ardından Yukarı Mazı mevkilerinde evler, alevlere teslim oldu. Her 2 bölge de tahliye edildi. Mahalleli, sahilden botlarla gezi teknelerine alınarak, götürüldü. Aşağı Mazı'da söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevler, bu kez de Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler, bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi.

TÜRKEVLERİ MAHALLESİ'NE SIÇRADI

Çökertme Mahallesi'nin girişindeki ormanlık alanda da etkili olan yangın nedeniyle simsiyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dün sabah helikopterler söndürme çalışmalarına destek olunca alevler, bu noktada kısmi olarak söndürüldü ancak bu kez Türkevleri Mahallesi'nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

TERMİK SANTRALDE GECE BOYU MÜCADELE

Alevler, dün akşam Ören Mahallesi yönünde ilerleyince Kemerköy Termik Santrali için tehdit oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, santrale 1 kilometre kadar yaklaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gece boyu ekipler, mücadeleyi sürdürdü. Santralin çevresinde hendekler kazıldı, hidrojen tankları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ekipler hazır bekletildi. Santral yetkililerinden yapılan açıklamada ise üst düzey tüm tedbirlerin alındığı belirtilip, "Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahele ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Öte yandan karadan gece boyu zorlu mücadelenin sürdürüldüğü bölgede, sabahın erken saatlerinden itibaren havadan müdahale başlatıldı. Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına yaklaşan alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan su atılıyor.

KARACASU'DA 150 HEKTAR YANDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Karacasu’nun Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda başlayan yangında ilk incelemelere göre 150 hektarlık alan zarar görürken, rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın Alemler Mahallesi’ne yöneldi. Bölgedeki evler ve elma bahçeleri tahliye edildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddetile büyürken söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının da yönü değişirken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için hendek kazma çalışmaları yapılıyor. Rüzgar ile birlikte gittikçe büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri de yangına karadan müdahale edebilmek ve yangının önünü kesebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

YILKI ATLARI DA TEHLİKEDE

Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.

“EVLER TAHLİYE EDİLDİ"

Şiddetlenen rüzgarın yön değiştirmesi ile Alemler Mahallesi ve elma bahçelerinin bulunduğu alana doğru yönelen yangının ardından bölgede bulunan 16 ev ve bahçelerde çalışan işçiler tahliye edildi. Bölgede yaşlı bir adamın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, elma bahçelerinde yaşlı adamı aradılar. Uzun süren aramanın ardından yaşlı adamın izine rastlanılmazken, traktörlerin arkasına su tankerlerini takan bölge halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek oldu.